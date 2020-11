Het lijkt niet zo goed te gaan met de bekende Street Fighter-reeks. Afgelopen zomer kwam er via een lek naar buiten dat het nieuwste deel problemen met de ontwikkeling had en daarom niet voor 2021 zal verschijnen. Niet lang daarna trok producent Yoshinori Ono na 30 jaar dienst de deuren van Capcom achter zich dicht.

Nu lijkt er toch een kleine stip op de horizon te zijn, een ransomware aanval bij Capcom heeft namelijk al eerder een boel informatie onthuld over Resident Evil: Village. Uit gelekte bestanden – zie de Tweet hieronder – is op te maken dat Street Fighter 6 op dit moment dan toch echt in ontwikkeling is voor onder andere de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Tot nu toe heeft Capcom het bestaan van Street Fighter 6 nog niet erkend, dus neem de geruchten voor nu met een korreltje zout. Zodra het Japanse bedrijf hierover een uitspraak doet, laten we je dat natuurlijk weten.

Ragnar has just released more onto the internet, this time including emails regarding #StreetFighterVI.

Email itself seems to be about progression on 3D modelling, but this is still groundbreaking nonetheless. VI confirmed! pic.twitter.com/hG0dr2F6Br

— /PPG/ (@pokeprotos) November 18, 2020