Special: De ultieme editie van de Spider-Man games – Nu de PlayStation 5 moeilijk te bemachtigen is, is het natuurlijk interessant om te kijken welke games nog de moeite waard zijn om op je PS4 of PS4 Pro aan te schaffen. De PS4 (Pro) is namelijk nog lang niet afgeschreven, dus zijn bepaalde keuzes het overwegen waard. Zo ook Spider-Man: The Ultimate Edition, die de nieuwe Spider-Man: Miles Morales bevat (PS4- & PS5-versies), maar ook een opgepoetste PS5-versie van de in 2017 verschenen Marvel’s Spider-Man game. Vandaag bekijken we wat de grootste verschillen zijn en wat een beweegreden kan zijn om €80,- neer te leggen voor deze editie.

Grootste verschillen Spider-Man (PS4 & PS5)

Spider-Man heeft net als Spider-Man: Miles Morales twee opties om uit te kiezen. Een Fidelity modus waarin je ray tracing hebt met 4K, maar dan wel op 30 fps, terwijl je met de performance modus de game op 60 fps kan ervaren. Qua performance is er dus weinig op aan te merken en in beide gevallen heb je gewoon een mooie ervaring met de game. De ray tracing zorgt voor een net iets meer levendige presentatie van de game. Dit merk je vooral wanneer je langs de gebouwen slingert die als grote spiegels reageren op de omgeving. Maar ook met de wat nattere straten waar de reflecties van het licht op ultieme wijze de charme van ray tracing laten zien (zie afbeelding hieronder).

Tijdens het spelen zijn we echter wel wat opvallende dingen tegengekomen. Zo zijn er namelijk wat verschillen tussen de PS4- en de PS5-versie, afgezien van de grafische upgrade. Allereerst dat Peter Parker natuurlijk een ander gezicht heeft gekregen, maar dat zal weinig mensen ontgaan zijn. Het is behoorlijk wennen aan zo’n nieuwe kop, zeker omdat de oude versie eigenlijk prima was. Ik ben er bot gezegd teleurgesteld over waar Sony voor gekozen heeft, omdat het oude gezicht – naar mijn mening – meer karakter had en zich mooi kon plaatsen tussen zelfs de acteurs uit de vele films. Daarbij werd toen gezegd door Sony dat de reden hiervoor het bevorderen van de gezichtsanimaties is, maar dit valt eigenlijk erg tegen.

Een ander opvallend punt is hoe de intro gepresenteerd wordt in de PS5-versie. Omdat ik beide versies naast elkaar heb gelegd, viel op dat de intro op de PS4 in vol daglicht plaatsvond, terwijl het in PS5-versie tijdens zonsopgang is. Hieronder kan je de verschillen zien tussen beide versies en ook iets anders kwam daarbij naar voren. De ‘ray tracing’ versie van de PS5-editie laat Spider-Man namelijk een stuk donkerder zien. Beter gezegd, een stuk vlakker en saaier dan in de PS4-versie. Dit is een mooi voorbeeld waarin ray tracing op sommige momenten dus een beetje tekort kan schieten. De technologie kent een geavanceerde manier om licht na te bootsen, maar als er bijna geen licht is, heb je een saaie presentatie.

In een scene later heb je weer te maken met daglicht en daarin is de game gewoon erg mooi om te zien en je kan dan ook duidelijker de details op het kostuum van Spidey zien (op de PS5). Ook de anisotropic filtering is een stuk beter, wat erin resulteert dat je in de verte meer details kan zien op de straten en gebouwen. Afgezien van het grafische aspect heb je in de cut-scènes ook nog de toevoeging van quick-time events. In de PS4-versie, als je bijvoorbeeld tegen de eerste baas vecht, zie je hier en daar een cut-scène waarin je eigenlijk niks aan het doen bent. In de PS5-versie van Marvel’s Spider-Man zitten er nu op deze momenten QTE’s, waardoor je net even wat meer interactie met de game hebt.

Precies wat je ervan verwacht

Spider-Man: Miles Morales mag je best als een technical showcase beschouwen en ook in onze review kan je lezen dat de game erg mooi is. De grafische kracht laat mooi het kunnen van de PS5 zien en vooral de toevoeging van ray tracing zorgt voor mooie grafische presentaties. Ook hier heb je de keuze uit een Fidelity modus, waarin je de game in 4K kunt spelen met 30 fps en ray tracing, of een Performance modus waarin je met een dynamische resolutie te maken hebt zonder ray tracing, maar wel een locked 60 fps. De PS4-versie biedt dit niet, gezien de hardware hierin tekort schiet met zijn kracht.

Eigenlijk zijn er meer overeenkomsten tussen de opties in Miles Morales dan in de eerste Spider-Man game. Je hebt dus een degelijke game die draait op een locked 30 fps, maar het laat wel een duidelijk verschil zien in graphics tegenover de oude Spider-Man game. Hoewel je de toeters en bellen van de PS5 versie mist, heb je nog steeds te maken met een erg mooie game voor de PS4. Inhoudelijk is er voor de rest weinig op aan te merken, je zit nagenoeg met identieke versies van Miles Morales. Enkel grafisch is het grootste verschil merkbaar, zo is bijvoorbeeld ook de anisotropic filtering is stuk minder op de PS4 dan op de PS5, waardoor je in de verte minder detail zal zien. Niks verrassends.

Wel of niet de moeite waard?

En dan de grote vraag: wat moet je nu doen? Hoe je het ook bekijkt, je wilt vast de nieuwe content van Miles Morales checken, dus de remaster van Marvel’s Spider-Man is in elk opzicht van ondergeschikt belang. Maar mocht je die game hebben en je hebt zin in een nieuwe playthrough, moet je dan de PS4 aanzetten of de PS5-versie aanschaffen? Als het puur op de grafische verschillen aankomt, dan is de vrij dure editie van Spider-Man: Miles Morales niet echt de moeite waard, waar deze remaster bij inbegrepen zit. Als je meer waarde hecht aan de performance modus, dan is precies het omgekeerde aan de orde, want de game voelt en ziet er in deze modus een stuk slicker uit en dat komt het speelplezier ten goede. En dat maakt het wel de moeite waard.

De PS5 biedt natuurlijk nog een hoop extra features, waarbij de DualSense iets extra’s doet toevoegen aan de gameplay ervaring. Maar dit is niet waar je het voor doet. Mocht je Marvel’s Spider-Man gemist hebben, dan is de Ultimate Edition de meest geschikte editie om alles mee te beleven, met ray tracing of zonder, maar dan in 60 fps. Mocht je enkel voor Miles Morales willen gaan en kan de performance modus je niet zoveel interesseren? Dan zit je met de losse editie van Miles Morales goed.