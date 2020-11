Famitsu heeft de Japanse lanceringsweek PS5-verkoopcijfers bekendgemaakt. Deze laten zien dat Sony de concurrent ver achter zich laat, maar ook dat het van zichzelf verliest.

In de eerste vier dagen dat de PS5 in Japan beschikbaar was, zijn er ongeveer 118.000 exemplaren verkocht. De next-gen consoles van Microsoft kwamen niet verder dan 22.000 stuks. Dit is niet heel vreemd, omdat de Xbox nooit populair is geweest in Japan. Voor beide spelcomputers geldt wel dat ze zijn uitverkocht.

Ga je de verkoopcijfers van de PS5 afzetten tegen de PS4, dan valt het toch wel een beetje tegen. De PS4 verkocht drie keer zoveel in de lanceringsweek destijds in 2013. Er is echter een goede reden, volgens analist Daniel Ahmad komt dit doordat Japan maar een kleine PS5-voorraad heeft gekregen, omdat de eerste lading meer op Westerse landen en landen waar de console pas vandaag uitkomt is gericht.