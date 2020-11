Vanaf vandaag is de PlayStation 5 dan echt verkrijgbaar en kun je aan de slag met bijvoorbeeld Spider-Man: Miles Morales. Mocht je daarvan de Ultimate Edition aangeschaft hebben, dan krijg je ook nog eens een geremasterde versie van Marvel’s Spider-Man, die in 2018 is verschenen. De laatstgenoemde is sinds de release op de PlayStation 4 meer dan 20 miljoen keer verkocht.

Dit blijkt uit een bericht van Timur222 op Twitter, die er bekend om staat verkoopstatistieken op te duikelen en die te delen. Hij of zij weet te melden dat Spider-Man voor het laatst gerapporteerd werd op 13,2 miljoen verkochte exemplaren, dit was in augustus van 2019.

Via een bericht op LinkedIn van David Bull (PlayStation Global Marketing Leader) is Timur222 erachter gekomen dat de game nu dus ruim 20 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Daarmee heeft Insomniac Games weer een mooie mijlpaal bereikt.