In een ietwat ludieke actie en om natuurlijk leuk in te spelen op de release van de PlayStation 5, heeft kaasproducent Philadelphia de Philly Series 5 aangekondigd. Dit is een bakvorm die natuurlijk lijkt op de console en ervoor moet zorgen dat je in een mum van tijd een heerlijke cheesecake op tafel kan zetten.

De Philly Series 5 bestaat uit een panoramisch gevormde mal, een stalen springvorm en een “next-gen baking sheet”. De cheesecake zelf wordt aangedreven middels “Ultra HD White Chocolate”, een “Dual Egg Processor”, “3D Cookie Crumb Technology” en maar liefst vijf “Bricks of Power”. Al het bovenstaande zit natuurlijk in de doos inbegrepen.

Voor de prijs van $4,99 is dit bizarre pakket van jou, hoewel het niet bekend is of de Philly Series 5 ook naar Nederland gaat komen. Bekijk de trailer hieronder en oordeel zelf. “Rated T for Tasty”.