Als je IO Interactive zegt, dan zeg je Hitman. We weten dat ze nog druk bezig zijn met Hitman 3, maar dat is niet de enige titel die ze momenteel ontwikkelen. Vanmiddag komen we te weten welke game er ook nog op stapel staat van deze ontwikkelaar.

Om 15.00 uur zal IO Interactive bekend gaan maken met welk nieuw IP zij bezig zijn. Er is hier nog niets over bekend en er is niks gelekt, dus het is een groot vraagteken wat voor game dit zal worden. Wat wel bekend is, is dat het spel zal worden uitgegeven door Warner Bros. Interactive Entertainment.