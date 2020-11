Met de release van de Beyond Light uitbreiding voor Destiny 2 is veel van de nieuwe content nu beschikbaar, maar de Raid laat nog even – zoals gebruikelijk – op zich wachten. Aanstaande zaterdag is het echter zo ver, want dan zal de Stone Crypt Raid live gaan. Dit gebeurt om 19:00 uur ’s avonds en om je alvast op te warmen heeft Bungie een nieuwe trailer uitgebracht.

Natuurlijk is het ook bij deze Raid weer een wedstrijd welk Fireteam als eerste de Raid weet te voltooien. Dit is weer een mooie uitdaging voor de fanatieke spelers en dat zal via vele livestreams gevolgd kunnen worden.

Meer over de ‘Worlds First’ race kan je hier vinden en tot slot hebben we nog wat details over deze wedstrijd, dat op de gameplay van toepassing is.

Contest Mode: in de eerste 24 uur zit het maximale Power level van Guardians altijd 20 levels onder dat van de betreffende encounter

Artifact Power is uitgeschakeld tijdens Contest Mode

Met 1230 Power voldoe je aan de cap voor alle encounters

Spelers boven 1230 krijgen geen extra voordeel tijdens het eindgevecht van de raid

Spelers die de raid voor 1 december 18:00 voltooien kunnen via Bungie Rewards een speciaal jasje kopen in de Bungie Store

Ga je deelnemen? Heel veel succes!