Na de release van Star Wars Squadrons liet EA Motive weten dat ze geen post-launch content op de planning hadden staan. De game was het totale pakket en daar zou het bij blijven, maar daar komt de ontwikkelaar nu toch op terug. Ze hebben namelijk nieuwe content voor de game aangekondigd.

Op 25 november zal update 3.0 uitgerold worden en die zal een nieuwe map aan de multiplayer toevoegen onder de naam ‘Foster Haven’. Dit is een map gebaseerd op de proloog missie uit de campagne en is speelbaar in de Fleet Battles en Dogfight modi.

In december mag nog een update verwacht worden en die zal twee Starfighters aan de game toevoegen: B-win en TIE Defender. Er komt dus alsnog noemenswaardige content naar de game en dat is niet alles, de update die voor 25 november gepland staat zal tevens een hoop oneffenheden aanpakken en gladstrijken.