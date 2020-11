Deze zomer verscheen de shooter Disintegration, gemaakt door een van de oorspronkelijke ontwikkelaars van de Halo franchise. Op papier klonk de game erg goed, maar helaas is deze niet al te veel in de media verschenen met als gevolg een vrij stille release. Ook de release in dezelfde week als The Last of Us: Part II heeft de game vast geen goed gedaan in de verkopen.

Wij vonden Disintegration overigens een prima game, zoals je in onze review kunt lezen, maar het licht is steeds meer aan het doven voor deze titel. Zoals we enige tijd terug al lieten weten is de online modus van Disintegration maar van korte duur, want de multiplayer is niet meer te spelen sinds de nieuwste update. Erg zonde, want wij vonden de basis van de multiplayer degelijk en hadden deze graag verder uitgebreid zien worden na de release.

Disintegration beschikt nog wel over een singleplayer modus die je uiteraard kunt blijven spelen.