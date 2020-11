De Borderlands franchise is sinds de release van Borderlands 3 vorig jaar weer helemaal terug en erg populair. De wereld van Borderlands is rijk aan personages met unieke karaktereigenschappen en een daarvan is Tiny Tina. Dit instabiele meisje dat dol op explosieven is werd in Borderlands 2 geïntroduceerd en is ook als volwassene terug te vinden in Borderlands 3.

Ontwikkelaar Gearbox lijkt nog niet klaar te zijn met deze explosieve dame, want zij lijkt nogmaals terug te gaan keren. De ontwikkelaar heeft namelijk het ‘Tiny Tina’s Wonderlands’ handelsmerk geregistreerd. Wat dit precies inhoudt is nog onduidelijk. Krijgt Tiny Tina haar eigen spin-off game? Of gaan we nog een extra uitbreiding zien voor Borderlands 3?

Wanneer Tiny Tina in actie gaat komen is voorlopig even afwachten. Wanneer we meer weten lees je dat uiteraard hier.