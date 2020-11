Eerder dit jaar onthulde Ubisoft het nieuwste deel in de Far Cry franchise met een gepast spectaculaire CGI-trailer. In het filmpje nam een sinistere slechterik (gespeeld door Breaking Bad oudgediende Giancarlo Esposito) de jonge Diego onder zijn vleugels, met gewelddadige gevolgen. Gamers wereldwijd maakten onmiddellijk de vergelijking met Vaas, de charismatische slechterik uit Far Cry 3. Uiterlijk had Diego wat weg van Vaas en cryptische tweets van stemacteur Michael Mando leken te hinten naar een terugkeer.

Zo begon op het internet een maandenlang speculeren over de ware identiteit van Diego. Gaat het hier over een gloednieuw personage? Of verandert Diego in Far Cry 6 gaandeweg effectief in Vaas? Enkel de toekomst zal het uitwijzen… al lijkt het erop dat Ubisoft nu zelf deze vraag heeft beantwoord. Het officiële Twitteraccount pakte gisteren namelijk uit met zijn eigen Trump-parodie (een ware rage, tegenwoordig) en beweerde dat Diego Vaas is… met bijbehorende Twitterannotatie. Wat denken jullie ervan?