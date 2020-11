Kingdom Hearts durft zijn tijd te nemen om een nieuw hoofddeel in de reeks uit te brengen. De franchise is echter een gevestigde waarde, die nooit helemaal weg te denken valt uit het videogamelandschap. Spin-offs en steeds gekker getitelde heruitgaves blijven de mengelmoes van Final Fantasy en Disney in de schijnwerpers plaatsen, met ritme-uitstap Melody of Memory aan de horizon. Je zou dan ook denken dat een Kingdom Hearts game niet zou misstaan op de volgende generatie consoles.

Als we regisseur Tetsuya Nomura mogen geloven, zal het echter nog een hele tijd duren vooraleer we zo’n titel op de PlayStation 5 zien verschijnen. In een interview met Dengeki Online liet hij optekenen dat een next-gen Kingdom Hearts nog even op zich zou laten wachten. Nomura geeft aan dat andere ontwikkelaars eerst hun gooi naar de next-gen kroon mogen doen. Een nieuwe Kingdom Hearts episode zal dan later verschijnen, wanneer deze volgens Nomura op gepaste wijze kan concurreren.

Dit houdt de man uiteraard niet tegen om een vooralsnog hypothetische next-gen upgrade voor de bestaande titels uit te brengen… Het lijkt ons dus nog iets te vroeg om te treuren.

“If we make a Kingdom Hearts game for next-gen consoles, it’s going to be released after many other companies have already released their titles, so I believe we’d have to make something that could compete. Of course, that’s only a hypothetical, since we haven’t announced that there will be a new title for PlayStation 5 or Xbox Series X.”