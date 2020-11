Toen Sony een tijdje geleden aankondigde dat bepaalde next-gen titels ook op de PlayStation 4 zouden verschijnen, hadden bepaalde gamers hun oordeel direct klaar. Mensen waren bezorgd: zou de cross-gen aard van deze titels er niet voor zorgen dat de PS5-versies een duik in kwaliteit namen? Volgens Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, is er geen reden om ons zorgen te maken.

In een interview met The Telegraph liet Ryan namelijk optekenen dat de PS5-versies van videogames van de grond af opgebouwd worden. Op deze manier maken ze volwaardig gebruik van de krachtigere hardware en gevarieerdere opties die de next-gen console biedt. Wanneer Ryan de vraag kreeg of ook God of War: Ragnarok onder de noemer cross-gen valt, weigerde hij te reageren.

“The first thing to say is that our PS5 experiences or versions of these games are built from the ground up to take advantage of the PS5 feature set. So I think offering a PS5 version of these games for the PS5 community and then a PS4 version of these games to the PS4 community, I don’t see what’s wrong with that.”

“We’ve got a community of PS4 gamers 100 million-strong. It would be wrong to walk away from those people too early. And they’ve been engaged with their PS4s this year under lockdown to a greater extent than at any point over the course of the cycle. They’re using their PlayStations. They’re happy with their PlayStations. Why would we stop giving them games?”