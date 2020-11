Het is vandaag reden tot een feestje, want de PlayStation 5 is vanaf nu officieel (beperkt) verkrijgbaar in Europa. Veel van jullie stonden ongetwijfeld vanochtend vroeg al om 08:00 uur bij de MediaMarkt, Game Mania of BCC om die felbegeerde PS5 op te gaan halen. De meeste verkopen zijn echter online gedaan en dus zitten de vingers vast al tussen de luxaflex bij menig Nederlands en Belgisch huishouden om het busje van je favoriete postbezorger aan te kunnen zien komen.

In Amsterdam heeft Sony de welbekende A’dam Toren een lichtshow laten geven om de release van de console te vieren. SIE heeft in 25 landen voor iconisiche locaties gekozen om een gebouw in stijl op te lichten. De populairste locatie voor Nederland is natuurlijk Amsterdam en het meest iconische gebouw is hier de A’dam Toren geworden – die nu dus prachtig oplicht.

“Vandaag is een historisch moment voor het PlayStation-merk, en wij bij SIE zijn verheugd om de release van PlayStation 5 samen met onze community van fans, game-ontwikkelaars en industriepartners te vieren,โ€ aldus Jim Ryan, President en CEO van Sony Interactive entertainment. โ€œPS5 is echt een next-gen console die het begin van een nieuw tijdperk voor gaming inluidt. Ik ben enthousiast over de nieuwe werelden die spelers vanaf vandaag zullen gaan ervaren en ik ben net zo enthousiast over de reeks van games die nog komen voor PS5 die de gameplay-ervaring zullen blijven verrijken. We zijn enorm dankbaar te kunnen werken met een getalenteerde community van game-ontwikkelaars van wereldklasse. Hun creativiteit biedt onbegrensde mogelijkheden voor hoe de toekomst van gaming eruit zal zien op PS5.โ€

