IO Interactive, de ontwikkelaar achter de welbekende Hitman games en de Kane & Lynch serie, heeft vandaag een gloednieuwe game aangekondigd. Het gaat om een James Bond game – eentje die we al heel veel jaren niet gezien hebben. Vroeger waren de James Bond games nogal een ding, met name Goldeneye heeft de prachtige tijden op de Nintendo 64 vormgegeven.

De laatste tijd zijn er echter geen James Bond games van niveau meer uitgebracht, dus laten we hopen dat IO Interactive hier verandering in gaat brengen. Als maker van de Hitman-serie hebben we hier goed vertrouwen in, dit kan namelijk nog weleens wat gaan worden.

Je checkt de teaser trailer hieronder, Project 007 komt uit op de PS5, Xbox Series X|S en pc.

“It’s true that once in a while, the stars do align in our industry,” aldus Hakan Abrak, CEO van IO Interactive, “Creating an original Bond game is a monumental undertaking and I truly believe that IO Interactive, working closely with our creative partners at EON and MGM, can deliver something extremely special for our players and communities. Our passionate team is excited to unleash their creativity into the iconic James Bond universe and craft the most ambitious game in the history of our studio.”