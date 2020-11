Het was de bedoeling dat Far Cry 6 op 18 februari 2021 uit zou komen, maar Ubisoft kwam eind vorige maand met het nieuws naar buiten dat de game was uitgesteld. Als we de Microsoft Store mogen geloven hebben we een nieuwe releasedatum.

Ubisoft heeft zelf nog geen nieuwe datum gegeven voor het zesde deel in de Far Cry-reeks. In de Microsoft Store staat echter aangegeven dat de game op 26 mei 2021 beschikbaar zal zijn. Dit kan heel goed mogelijk zijn, want de Franse ontwikkelaar/uitgever liet vorige maand weten dat Far Cry 6 in ieder geval na 1 april 2021 zou verschijnen.