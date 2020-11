De PlayStation 5 is nu in veel landen wereldwijd beschikbaar en daarmee heeft Sony z’n belofte gehouden de console dit jaar uit te brengen. Dit ondanks de pandemie, die voor de nodige uitdagingen heeft gezorgd. Meermaals is ook de vraag naar voren gekomen of Sony de console zou uitstellen, maar daar wilden ze niets van weten.

Nu achteraf blijkt dat er wel degelijk over gesproken is, maar eventueel uitstel werd weer snel van tafel geveegd. Dit omdat het niet een reële optie was voor het bedrijf, dat zegt Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan in gesprek met RTL Nieuws.

“We hebben met alles rekening gehouden en verschillende scenario’s besproken. We hebben even overwogen om de lancering van de PlayStation 5 uit te stellen, maar een echte optie was dat nooit. We hebben met zijn allen keihard gewerkt en zien nu de beste PlayStation-lancering ooit.”

Doordat de console niet is uitgesteld en deze launch anders is dan de voorgaande lanceringen, zijn de tekorten groter dan ooit, een keerzijde van dit verhaal. Sony heeft echter al aangegeven dat ze trachten voor de kerst een nieuwe voorraad te verspreiden. Dus de velen die nu naast het net hebben gevist krijgen hopelijk snel alsnog hun console.