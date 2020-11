Na lang wachten zijn sommige gamers sinds gisteren voorzien van een PlayStation 5. In het begin is het vaak even zoeken hoe alles werkt en dat kan ook gelden voor het gebruik van de disc drive.

Het kan mogelijk zijn dat als je een disc in de PlayStation 5 doet, de console laat weten dat de disc niet compatible is. Als dit het geval is, dan heb je hoogstwaarschijnlijk de console verticaal staan. In deze houding is de kans namelijk aanwezig dat je de disc verkeerd om in de console stopt. En ja, ook de ondergetekende maakte deze fout.

Het lijkt in verticale stand dat je het leesgedeelte van de disc naar de binnenkant van de console moet plaatsen, omdat daar de console dikker is dan aan de andere kant van de gleuf. Je verwacht dat daar dan ook de disc drive zit. Bij de PlayStation 5 is dat echter anders. Daar moet het leesgedeelte naar de buitenkant geplaatst worden.

Als je de PS5 horizontaal hebt staan, dan heb je dit probleem niet. Je stopt immers altijd een disc met het label naar boven in de drive.