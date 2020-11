Al snel na de release van Call of Duty: Black Ops Cold War bleek dat de MP5 nogal aan de krachtige kant is, wat voor oneerlijke situaties in de gameplay zorgt. Dit werd vocaal duidelijk gemaakt aan Treyarch en inmiddels hebben ze hier een oplossing voor uitgebracht.

Via een hotfix hebben ze de MP5 generfed en hierdoor neemt de schade reikwijdte met 33% af, wat een flinke aanpassing is. Ook heeft Treyarch de terugslag aangepast, waardoor het in de gameplay meer in balans moet zijn. Mocht het wapen nu anders aanvoelen, dan weet je waardoor dit komt.

Treyarch gaf eerder aan niet voor december balansaanpassingen te gaan doorvoeren, dit om eerst aan te kijken hoe het zich zou gaan ontwikkelen. De MP5 bleek echter een geval apart te zijn dat snel aandacht vereiste, vandaar dat ze van hun eerdere plan afgestapt zijn.