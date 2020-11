Racegames lenen zich perfect voor de haptische feedback van de DualSense en daarom maakt DiRT 5 ook gebruik van deze feature. Codemasters heeft tegenover GameOnDaily laten weten dat ze toch niet tevreden zijn met hoe de feedback nu aanvoelt en gaan deze daarom totaal veranderen.

Volgens technical director David Springate zijn er weinig tot geen klachten van gamers over de haptische feedback van de PlayStation 5-versie van DiRT 5, maar Codemasters zelf is niet tevreden. De ontwikkelaar heeft dan ook besloten om dit te gaan verbeteren.

“I’ve seen a lot of people say ‘I want to pick up Dirt 5 on PS5 because of the haptics. It’s really interesting to me because I’ve seen a lot of people I hang out with on various forums, and I hang out in the Dirt 5 Discord…I’ve seen a lot of people say they really like the PS5 haptics. We’re not happy with it, so we’re going to be revisiting our haptics, even though I’ve not seen anybody say I hate the haptics in Dirt 5, we are not happy with it so we’re going to go back and redo it.”