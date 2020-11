Zo uit het niets heeft Rockstar Games via zijn sociale media een mysterieuze korte teaser gedeeld, die je hieronder kunt bekijken. Met 10 seconden is de teaser erg kort en het toont wat beelden van verschillende locaties, maar er valt niet duidelijk uit op te maken om welke locaties het gaat en wat de bedoeling is.

Wellicht kan jij er wat van maken en indien zo, dan horen we het graag in de reacties hieronder. Met het delen van deze teaser lijkt er in ieder geval weer wat op stapel te staan voor GTA Online en zodra we meer horen lees je het hier.