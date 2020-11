Een van de launchgames voor de PlayStation 5 was natuurlijk de remake van Demon’s Souls, wat de grondlegger van het Soulsborne genre is. Titels die in dit genre thuishoren staan bekend om hun hoge moeilijkheidsgraad en dat werkt natuurlijk afschrikwekkend. Toch heeft FromSoftware nooit toegegeven en de remake van Demon’s Souls is er ook niet makkelijker op geworden.

Dat neemt niet weg dat ontwikkelaar Bluepoint Games wel overwogen heeft om een ‘Easy’ modus aan de game toe te voegen. Dit zegt creative director Gavin Moore in gesprek met The Washington Post, maar dat idee heeft het uiteindelijk niet gehaald.

De primaire reden om er geen gemakkelijke speelstand aan toe te voegen komt voort uit het idee van de ontwikkelaar dat het niet hun plaats is om zoiets aan de game toe te voegen. Het zou de balans fundamenteel veranderen, zegt Moore.

“While we considered and discussed an easy mode, we ultimately decided it wasn’t our place – merely being custodians for this amazing game – to add something that would fundamentally alter its balance.”