Ghost of Tsushima is een uitstekende game en dat blijkt ook terug te zien in de verkoopcijfers. Sucker Punch is sinds de release druk bezig met de game, zo werd de titel afgelopen maand nog van een multiplayer en New Game+ modus voorzien. Er staat nu weer een update klaar die zich met name focust op de Legends modus.

Update 1.16 is nu te downloaden en het gaat hier om een vrij kleine update. De vrijgegeven patch notes zijn zodoende ook niet al te uitgebreid, maar zoals gewoonlijk hebben we het op een rijtje gezet. De belangrijkste aanpassingen draaien rondom Resolve, meer details hieronder.