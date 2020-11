Sinds afgelopen donderdag is de PlayStation 5 officieel in Europa gelanceerd, maar door grote tekorten zal het nog even duren voordat iedereen daadwerkelijk voorzien is. Uit eerdere berichten omtrent voorraden en jullie reacties daarop, bleek al dat de console buitengewoon gewild is en dat er een bemachtigen erg moeilijk is. Het is spijtig voor iedereen die nu achter het net heeft gevist en we hopen oprecht dat er zo snel mogelijk een nieuwe voorraad komt. Als je nog wacht, dan is deze Jouw mening niet zo interessant. Sorry.

We willen het vandaag namelijk gaan hebben over de eerste ervaringen met de PlayStation 5, wat natuurlijk van toepassing is op elke gamer die de console wél heeft weten te bemachtigen. De console komt met een nieuwe controller, is qua formaat fors en de techniek is erg vooruitstrevend. Maar hoe bevalt dat in de praktijk? Ben je verrast? Ben je teleurgesteld? Ben je het nog aan het ontdekken? En wat denk je over de user interface, of bijvoorbeeld Astro’s Playroom?

Of misschien heb je wel een van de andere games op de PlayStation 5 gespeeld, of een backwards compatibel titel gecheckt. De mogelijkheden zijn ontzettend divers en daarom zijn we heel erg benieuwd naar wat jullie eerste ervaringen met de nieuwe console zijn. Het maakt niet uit waar het over gaat, wat het meest indrukwekkend was of wat juist teleurstelt… je kan je verhaal hieronder kwijt. Laat ook zeker even weten of je de disc of digitale editie hebt. We zijn heel erg benieuwd naar jullie persoonlijke ervaringen en belevenissen!