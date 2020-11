Het vervolg op Override: Mech City Brawler is al enige tijd in de maak onder de noemer ‘Override 2: Super Mech League’, dat eind dit jaar nog zal verschijnen. Je neemt het tegen elkaar op als gigantische robots en vecht het uit totdat de ander niets meer dan schroot is. Wil je een eerste indruk van het tweede deel krijgen? Dan kan dat de komende paar dagen.

Override 2: Super Mech League is namelijk in open beta beschikbaar om te spelen. Deze beta is inmiddels begonnen en duurt nog tot en met 22 november en is beschikbaar voor zowel de PS4 als de PS5. De open beta bevat ook cross-gen play, dus je kunt ook tegen je vrienden op de PS4 of PS5 spelen. In de beta kan je het uitvechten in vier arena’s en dat met acht verschillende robots die een ieder hun unieke combo’s kennen, tevens zijn er verschillende modi beschikbaar.

Hieronder kan je een eerste indruk krijgen van de open beta van Override 2: Super Mech League.