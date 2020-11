Nu de nieuwe generatie eindelijk hier is, zijn er veel ontwikkelaars die rekening moeten houden met cross-gen zaken. Een hiervan is of de savedata van de vorige console meegenomen kan worden naar de volgende en dat zonder enige moeite. Lang niet alle ontwikkelaars kiezen hiervoor, maar het team achter Outriders is dit wel van plan.

Je kunt je savedata van de PS4 meenemen naar de PS5 wanneer je naar die versie gaat upgraden. Dit bevestigde ontwikkelaar People Can Fly via Twitter met het onderstaande bericht. Wanneer je dus een flinke grind achter de rug hebt op de oudere console, dan kan je het resultaat en de beloningen mooi meenemen.

Geïnteresseerden in Outriders zullen echter nog wel even wat geduld moeten opbrengen, want de game werd recent nog uitgesteld naar februari.