Ter ere van de PlayStation 5 lancering heeft Sony in verschillende steden iconische gebouwen blauw laten oplichten met een mooie lichtshow. Dit deden ze bijvoorbeeld in Amsterdam aan het IJ, maar dat is lang niet de enige promotionele actie, dit deden ze in nog veel meer steden.

Van al die steden en de beelden heeft Sony nu een mooie compilatie gemaakt en die check je hieronder. Dit was zo duidelijk te zien in alle steden dat het bijna niemand ontgaan kan zijn dat de PlayStation 5 nu officieel verkrijgbaar is.