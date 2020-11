CD Projekt RED kondigde recent aan dat ze nog een Night City Wire uitzending zouden hebben, dat op de dag waarop Cyberpunk 2077 eigenlijk zou uitkomen. We moeten nog even op de game wachten, maar tot die tijd hebben we nu nieuwe beelden om je mee te vermaken.

Tijdens deze uitzending heeft de ontwikkelaar een nieuwe gameplay trailer gedeeld en ook zijn er wat video’s verschenen omtrent Keanu Reeves die in de game de rol van Johnny Silverhand speelt. Tot slot nog een video over JALI, wat de technologie is die de ontwikkelaar heeft gebruikt voor lip-synchronisatie in alle talen.

Bekijk alle nieuwe beelden hieronder.

Gameplay trailer

Johnny Silverhand

Keanu Reeves

Score and Soundtrack

JALI