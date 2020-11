Als je vandaag een PS5 hebt weten te scoren ondanks de beperkte voorraden, dan ben je nu vast heel gelukkig, maar er is ook een flinke hap uit je bankrekening genomen. Om je een beetje tegemoet te komen is er een leuke Black Friday actie beschikbaar, je scoort nu 12 maanden PlayStation Plus voor maar €44,99.

Dit is een lekkere korting van 25% en het allermooiste is dat je op je PS5 ook nog eens meteen toegang krijgt tot de PlayStation Plus Collection vol blockbusters die je gespeeld moet hebben. Het fijne is ook dat je meerdere PlayStation Plus jaren kunt inwisselen, je hebt dan dus voor de actieprijs van nu meerdere jaren profijt.

PlayStation Plus scoren voor €44,99 kan hier, via onze partner KaartDirect.nl.