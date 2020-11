Een PS5 kopen nu deze officieel is verschenen? Dat is geen gemakkelijke klus, want bijna bij elke bekende retailer is de voorraad nagenoeg nul. Het is zelfs zo extreem dat ook het landelijke nieuws er over bericht en ook hier op PSX-Sense zien we recordaantallen qua bezoekers. De eerste pre-orders verschenen op 17 september en onder andere Bol.com en MediaMarkt waren toen al binnen 20 minuten door hun voorraad heen. Dit gebeurde gek genoeg terwijl de pre-orders onaangekondigd online gingen bij beide winkels. Ook waren er winkels, zoals Game Mania en Nedgame die al vanaf de aankondiging van de PS5 op eigen initiatief een pre-order lijst hebben bijgehouden. Mensen die dus even gewacht hebben op meer info omtrent de PS5 maakten al geen kans meer bij deze winkels, omdat hier de lijst al dermate vol was door grote liefhebbers die de console persé wilden, ongeacht extra info, dat je sowieso geen kans meer kon maken.

Winkeliers verzonnen er ook ludieke acties op, zo ging Coolblue een soort lotterij organiseren waarbij je jouw schoen moest zetten in de app om kans te maken op een bestelling. Coolblue liet via Twitter weten dat er meer dan 80000 belangstellingen waren, dit laat dan ook maar weer zien hoe gigantisch de vraag is. Het lijkt dan ook praktisch onmogelijk een PlayStation 5 te scoren, tenzij je er echt heel vroeg bij was. Toch zijn er hier en daar ook mazzelaars, via het Tweakers-forum zien we bijvoorbeeld meerdere berichten van mensen die toch geluk hebben met een relatief late bestelling. Zo zijn er mazzelaars die met een trucje bij BCC de PS5 aan hun mandje konden toevoegen en doordat het product al gereserveerd werd in je winkelmandje maakte je zo veel meer kans. Toen de PS5 daar dus online kwam, konden zij meteen toeslaan.

Wat we ook zien is dat sommige webshops plots middenin de nacht ineens PlayStation 5 voorraad online zetten, zoals MediaMarkt en Intertoys. Daar kon je plots een PS5 bestellen middenin de nacht en dit is mensen nog gelukt ook. Mazzelaars die gisteren bovenop Amazon hebben gezeten konden ook nog een PS5 scoren en dat op de releasedag zelf. Het is dan ook aan te raden het Tweakers topic in de gaten te houden of tools te gebruiken die voor jou de websites in de gaten houden waar een mogelijke pre-order plots kan verschijnen. Vroeg of laat zal er weer voorraad verschijnen en niet elke webshop zal dit op voorhand gaan communiceren omdat je dan ook de kans hebt dat mensen zo massaal gaan verversen, dat de websites hinder ondervinden.

Wie nog even geduld heeft wordt beloond, want Jim Ryan de PlayStation-ceo bij Sony Interactive Entertainment, meldt tegenover The Washington Post dat er straks meer PS5’s zullen zijn dan PS4’s ten tijde van de introductie. Heb je geen geduld? Dan blijft het goed opletten in de hoop dat je er zo snel mogelijk één kunt scoren. Mocht je nu helemaal geen zin hebben in het snel plaatsen van een pre-order en je wilt ook niet wachten? Dan kun je nog altijd op Marktplaats terecht, al gaat de gemiddelde PS5 er voor ongeveer 400 á 500 euro boven de adviesprijs weg.

Webshops die de PS5 verkopen

PlayStation 5 – Disc Edition

Bol.com

MediaMarkt

Nedgame

Coolblue

PlayStation 5 – Digital Edition

Bol.com

MediaMarkt

Nedgame

Coolblue