Special | Call of Duty: Black Ops Cold War op de PlayStation 5 – Call of Duty: Black Ops Cold War verscheen ruim een week geleden en in onze review heb je kunnen lezen dat we te spreken zijn over de shooter, maar dat we er ook de nodige punten van kritiek bij plaatsen. De game hebben we gespeeld en beoordeeld op de PlayStation 4, maar de shooter is natuurlijk ook beschikbaar voor de PlayStation 5. Nu die console wereldwijd is uitgebracht, zijn we nog een keertje in de shooter gedoken om te zien hoe deze game op de PlayStation 5 presteert en of een eventuele upgrade de moeite waard is.

Upgrade mogelijkheden

Call of Duty: Black Ops Cold War is een van de weinige games op de PlayStation 4 die niet gratis te upgraden is naar de PlayStation 5. Als consument heb je de keuze om een cross-gen bundel aan te schaffen waarmee je toegang krijgt tot beide versies. Heb je de PS4-versie gekocht zonder die upgrade mogelijkheid? Dan kan je alsnog upgraden, zij het tegen een betaling van €5,-. Niet al te spannend dus, want het is een minimale investering om de beste versie op de PlayStation 5 te spelen. Het kost dus wat geld en de vraag is dan waarom de upgrade niet ook gewoon gratis is, want dit wekt niet veel sympathie op.

Maar goed, €5,- is ook weer niet de wereld, dus daar kunnen we mee leven. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat de game op de PlayStation 5 net dat beetje extra weet te bieden in gameplay en natuurlijk de visuele kwaliteit. Want hebben we hier te maken met een echte next-gen game of meer een opgeleukte PS4-game? Momenteel verschilt dat een beetje per titel en middels dit soort artikelelen stippen we graag de extra punten aan die van toepassing zijn op de PS5-versie, wat je niet in de last-gen versie hebt. En dat zijn er in het geval van Call of Duty: Black Ops Cold War een paar.

Voel de klik in de wapens

Een van de nieuwigheden van de PlayStation 5 en dan specifiek de DualSense, zijn de haptische feedback en de adaptieve triggers. De haptische feedback wordt in de game gebruikt door iets meer lokaal bepaalde referenties te geven. Zo voel je via deze feedback dat een LMG duidelijk zwaarder is dan een ander wapen als je door een level heen beweegt. Ook de feedback bij het gooien van een granaat of andere acties voelt net wat meer verfijnd aan. Heel bijzonder is het overigens niet en na een half uurtje merk je het niet eens meer. In die zin een geinige minimale toevoeging aan de game, maar uiteindelijk niet heel noemenswaardig.

Dat wordt een ander verhaal als we het over de adaptieve triggers hebben, want die brengen best wel een verschil in gevoel naar de game. Voorheen was terugslag of het gevoel van een wapen vooral in de gameplay te merken in bewegingssnelheid, recoil, vuursnelheid en meer. Nu voel je je net wat meer bij het wapen betrokken dat je gebruikt, omdat de R2 knop nu echt een trigger is bij de wapens. Bij het indrukken voel je enige lichte verzwaring waar je doorheen moet drukken, wat als het ware het moment nabootst dat je in werkelijkheid ook begint te schieten. Ook op een echte trekker staat enige weerstand en dat wordt op een voortreffelijke manier nagebootst.

Sterker nog, het voegt echt wat aan de gameplay toen, want hoewel Call of Duty: Black Ops Cold War niet de meest realistische shooter is, werkt dit wel in de algehele beleving van de ervaring. Hierbij voelt het triggerpunt ook ietwat afwisselend aan tussen een MP5, shotgun, sniper en LMG om wat wapengroepen te noemen. Het zijn zeer subtiele en minimale verschillen, maar duidelijk is dat je nu met weerstand te maken hebt wat in werkelijkheid ook het geval is. En hoe je het ook wendt of keert, dat is een toffe toevoeging die je zeker eens ervaren moet hebben.

We raden je dan wel aan om dit in de singleplayer te doen, want in de multiplayer kan je hierdoor een minimale fractie van een seconde later schieten dan je aanvankelijk wilt, omdat het schietproces onbewust iets meer belemmering kent vanwege het gevoel. Dit doordat je als het ware enigszins door de weerstand heen moet drukken en dat vraagt een klein beetje meer inspanning. In de multiplayer is snelheid absoluut koning en moet elke belemmering tot een minimum beperkt worden. Het is uiteindelijk ieder voor zich, maar wij schakelden de feature uit toen we de multiplayer indoken. Dit puur vanwege het competitieve aspect. Daarbuiten raden we aan om het juist aan te zetten, want het voegt echt wat aan de algehele gameplay-ervaring toe.

Grafische upgrade

Buiten de omschreven features kent Call of Duty: Black Ops Cold War op de PlayStation 5 ook nog wat grafische opties. Zoals iedereen wel weet draait de game normaal gesproken op een framerate van 60 frames per seconde en dat is op de PlayStation 5 niet anders. Bij deze basis framerate – die prima is voor een vlotte ervaring – kun je eventueel ray tracing aanzetten. Dit hebben we uitgebreid getest, maar de verschillen zijn zo minimaal dat het verwaarloosbaar is. Het is een leuke extra, maar het biedt niet zo’n wereld van verschil ten opzichte van een Spider-Man: Miles Morales, waarin dat echt spectaculair gepresenteerd wordt. Hoewel die titel zich daar ook wel wat beter voor leent. Daarbij moeten we opmerken dat de game er op de PlayStation 5 grafisch in de basis wel echt heel strak uitziet.

De singleplayer is prachtig en ook de multiplayer maps komen beter tot hun recht, ondanks dat het qua inrichting wat wisselvallig is. Dat contrast was op de PlayStation 4 vrij goed zichtbaar en aangemerkt als een minpunt. Op de PlayStation 5 is er nog steeds een verschil in visuele kwaliteit tussen de maps onderling al zit het hem dan meer in de details en vormgeving, want qua algehele presentatie ziet het er buitengewoon strak uit. Dit maakt het op zich de moeite waard om de game op de nieuwe console te spelen wil je van grafische pracht genieten. Daar stopt het overigens niet, want Call of Duy: Black Ops Cold War biedt nog een andere optie die ten koste gaat van de ray tracing.

Je kunt de shooter namelijk ook op een framerate van 120 frames per seconde spelen, mits je televisie daar natuurlijk ondersteuning voor biedt. Indien dat het geval is, dan zul je op systeemniveau de voorkeur naar Performance moeten instellen en dat opent de optie om in de game naar 120 frames per seconde over te schakelen. De voorwaarde is wel dat je dan ray tracing uitzet, gezien dat niet gecombineerd kan worden. In de basis is de framerate van nagenoeg 60 fps uitstekend voor een shooter als deze. Sterker nog, dat moet als locked de standaard zijn wat ons betreft, maar dit opvoeren naar het dubbele is een welkome extra feature. Het speelt daarmee nóg soepeler en dat heeft een effect op de hitregistratie en reactietijden. Dat soort extra’s zijn zeer minimaal merkbaar voor de casual speler, maar van belang als je echt heel erg competitief bent. In dit artikel over framerate leggen we dat effect en belang nader uit.

Upgraden, of niet?

Call of Duty: Black Ops Cold War was op de PlayStation 4 een degelijke game en als we het op de PlayStation 5 spelen geniet die versie als snel onze voorkeur. Grafisch ziet het er simpelweg mooier uit, maar dat lijkt een beetje vanzelfsprekend natuurlijk. Voor ray tracing hoef je het niet per se te doen, maar de ervaring met de adaptieve triggers is toch wel erg cool om te beleven. Het voegt net een extra laagje beleving aan het geheel toe. Buiten dat is de optie om de game om te zetten naar een framerate van 120 fps erg fijn voor met name de heel erg competitief ingestelde spelers. Het is jammer dat de upgrade niet gewoon gratis is, maar als je nog vijf euro hebt liggen, is het wel aan te raden.