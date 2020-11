Mocht je één van de gelukkigen zijn die een PlayStation 5 heeft weten te bemachtigen ondanks de beperkte voorraad, dan hebben we goed nieuws. We hebben met onze partner KaartDirect.nl namelijk een leuke actie opgezet voor een ieder die wil optimaal wilt gaan genieten van zijn PS5.

Zo bieden we nu €150,- PlayStation Network tegoed + 12 maanden PlayStation Plus aan voor een prijs van €189,99. Normaliter kost je dit buiten de Black Friday actie om €209,99. Die besparing kun je wel gebruiken, want games op de PS5 zijn lichtelijk in prijs gestegen en als je net een console hebt gekocht, dan heb je gewoon even een financiële break nodig.

Met deze PlayStation 5 Starter Pack ben jij helemaal klaar om het komend weekend hardcore te gamen. Met het tegoed kun je de launch games kopen en dankzij het PlayStation Plus abonnement krijg je toegang tot de Instant Gaming Collection op de PS5. In deze collectie zitten toppers als God of War, Persona 5, Days Gone, Uncharted 4: A Thief’s End en nog veel en veel meer.

Interesse? Je kunt het pakket hier aanschaffen, de codes worden dan meteen na betaling per mail naar je toegezonden.