Special: De uitdagingen van Bungie en de veranderingen voor de Destiny 2 toekomst – Destiny 2: Beyond Light is nu anderhalve week verkrijgbaar en gisterenavond is de Crypt Stone Raid van start gegaan, wat gepaard ging met een wedstrijd om als eerste het einde te bereiken. De release van Beyond Light markeert een belangrijk moment voor de game, gezien Bungie een hele hoop heeft aangepast op de achtergrond, met veel toevoegingen is gekomen en een nieuw jaar aan content van start is gegaan. Zeker nu ook Season of the Hunt begonnen is. Daarom spraken we met Justin Truman, general manager van Destiny 2, over de veranderingen, de situatie bij Bungie en wat komen gaat.

Coronapandemie

Een van de meest impactvolle gebeurtenissen van 2020 is natuurlijk de coronapandemie die stap voor stap steeds meer om zich heen aan het grijpen is (geweest). Ook in de Verenigde Staten heeft het veel impact gehad en dat zeker in Seattle en omstreken. Dat is waar de eerste Amerikaanse doden vielen door het virus en dat gebeurde volgens Justin zelf vlakbij het kantoor van Bungie in Bellevue, vlak naast Seattle. Bungie heeft hier direct op gereageerd en heeft alle medewerkers naar huis gestuurd, dat samen met een high-end laptop of pc om in ieder geval door te kunnen werken. Dit heeft uiteindelijk tot wat uitstel van de uitbreiding geleid, gezien het niet zonder uitdagingen kwam.

Tegelijkertijd vertelde Justin wel dat we ons allemaal gelukkig mogen prijzen, gezien zij, maar ook wij in een industrie werken waar alles op afstand kan. Toch had het thuiswerken wel een impact op het creatieve proces, ook omdat dit twee weken voordat Season of the Worthy van start ging gebeurde, wat logischerwijs een drukker moment is gezien men zich klaarmaakt voor de release van een nieuw seizoen en dus nieuwe content. Maar ook het algemene creatieve proces ondervond hier uitdagingen in, want waar de vele betrokken personen normaliter vaak naar elkaar toelopen om dingen te bespreken, of het in de gangen van het kantoor doornemen, was dat in een keer weg.

Het creatieve proces omschrijft Justin als een hele hoop vonken die overal in het kantoor ontstaan en dat vormt samen op een gegeven moment een vuur dat de kracht is van een nieuwe uitbreiding of een seizoen. Dat allemaal vormgeven tot een goed geheel is op kantoor al lastig genoeg, laat staan als iedereen op afstand werkt. Dit is wat men ook als de grootste uitdaging heeft gezien in opmaat naar de release van Beyond Light. Tegelijkertijd is Bungie wel erg trots op wat ze nu hebben neer weten te zetten, want de laatste uitbreiding is niet alleen nieuwe content. Het voegt immers ook Stasis toe wat een impact op de meta van de game heeft.

De katalysator van het verhaal

Over Stasis gesproken, dit is een creatieve manier om de Guardians ook met de Darkness in aanraking te brengen, wat haaks staat op het ‘goede’ van Light. Met deze introductie is pas de basis gelegd, want een van de uitgangspunten was het element verwerken in het verhaal. Dit zodat het op een ‘natuurlijke’ manier geïntroduceerd wordt tot het universum en de bedoeling is dat wat Bungie nu gebracht heeft als beginpunt en katalysator voor de toekomst fungeert. Men wil meer diversiteit in de gameplay aanbrengen en vanuit een krachtfantasie hebben ze dit aan de game toegevoegd, waardoor het ook daadwerkelijk anders en vernieuwend aanvoelt bovenop hetgeen we al jaren van Destiny 2 kennen.

Bungie heeft volop plannen om het verder uit te werken en te integreren in allerlei aspecten van de game, maar dat is afhankelijk van de community. Zo zullen ze de feedback ter harte nemen en daar op voort blijven bouwen om het beter te maken en op een goede wijze te laten evolueren naargelang de tijd verstrijkt. Dat is niet alleen een kwestie van de balans aanpassen en in de gaten houden, hieronder kunnen ook extra toevoegingen verstaan worden en op die manier creëert Bungie met Beyond Light een nieuwe start voor Destiny 2 in algemene zin. En de doorontwikkeling gaan we op termijn zien, maar het is nog even afwachten in welke vorm. Gaat dat met de seizoenen of is de eerste significante aanpassing of aanvulling pas bij de release van de volgende grote uitbreiding? Dat is weer deels afhankelijk van hoe de ontvangst is en dat is nu net anderhalve week bezig, dus de tijd zal ons het leren.

Betere seizoenen

Nu ook het nieuwe seizoen weer van start is gegaan, hebben spelers op dit moment genoeg om te doen. Bungie zet het model van vorig jaar op een gelijke wijze voort, ondanks het uitstel van Beyond Light en het oprekken van het laatste seizoen. Dit betekent niet dat er gesneden wordt in de duur van de komende seizoenen, zegt Justin desgevraagd. Bungie is nog steeds van plan om het komende jaar vier seizoenen aan te bieden, maar in-game evenementen kunnen in een ander seizoen plaatsvinden. Festival of the Lost had normaal gesproken in Season of Hunt plaatsgevonden, maar door het oprekken van Season of the Worthy zat dat evenement daarin. Dit soort kleine veranderingen kunnen dus van toepassing zijn, maar uiteindelijk maakt dat voor de totale beleving niet zoveel uit.

De seizoenen hebben Bungie in het voorbije jaar het nodige geleerd. Zo hebben ze geconstateerd dat het ene seizoen een lagere instapdrempel kende dan het andere seizoen. Dit zowel voor nieuwkomers als spelers die na enige tijd zijn teruggekeerd. Hierin probeert Bungie de juiste balans te vinden, zodat het meer soepel aanvoelt voor alle soorten spelers en dat komt nog met een extra uitdaging. Gezien er inmiddels behoorlijk veel content beschikbaar is en spelers op allerlei punten in de algemene progressie verkeren, proberen ze alsnog de aansluiting te vinden met het huidige seizoen. Dit zodat spelers niet in een gat vallen in de zin van wat te doen, een verhaal met gaten en meer. Hierdoor wil Bungie een custom ervaring aanbieden voor alle soorten spelers, zodat de instap op elk moment gemoedelijk en prettig is. Iets waar ze de komende jaren in door blijven ontwikkelen.

Een ander streven wat Bungie met de komende seizoenen nog meer wil benadrukken en integreren, is een logische structuur. Dit hebben ze vorig jaar al met de voorgaande seizoenen gedaan en dat zetten ze op een meer detailvolle manier voort. Het verhaal dat begint met een nieuw seizoen moet een logische aansluiting vinden op het vorige seizoen, gezien er een verhaal gebouwd wordt dat langer mee moet gaan en niet als een losse flodder moet aanvoelen. Dat maakt het immers onbegrijpelijk en ingewikkeld. Maar met de lessen die Bungie geleerd heeft verwachten ze en hebben ze de intentie om het dit jaar nóg beter te gaan doen en een van de belangrijkste zaken daarin is overzicht. En dat is de reden waarom de Vault in het leven is geroepen.

Overzicht is cruciaal

Justin vertelde dat de algemene perceptie van Bungie is dat als je op de map kijkt, dat je niet geconfronteerd moet worden met 21 bestemmingen. Het helpt ook niet dat als je alle wekelijkse activiteiten wilt voltooien, dat je daarvoor bij wijze van spreken aan 11 Raids moet deelnemen. Er zijn altijd die hards, maar laten we wel wezen: lang niet iedereen heeft voldoende tijd om dit continu bij te houden en met té veel content wordt het domweg onoverzichtelijk na verloop van tijd. Daarom bekijkt Bungie wat de beste Destiny ervaring is en daar blijven ze telkens op acteren. Met Europa is er een nieuwe locatie toegevoegd en met de Cosmodrome wordt een oudere locatie weer teruggebracht.

Niet alleen locaties kunnen weggehaald worden, ook bepaalde activiteiten kunnen opgeslagen worden in de Vault. Dit op het moment dat Bungie het minder interessant voor de spelers acht, maar in ruil daarvoor keren Strikes van vroeger terug en zelfs de Vault of Glass Raid zal zijn wederopstanding in de game zien. Het is een kwestie van bekijken hoe de spelers er mee omgaan, bekijken wat handig is, wat nuttig is en nog veel meer. Bungie gaat zodoende goed inventariseren wat de spelers qua nostalgie willen en in hoeverre de oudere content daarin volstaat. Is het nodig om de oudere content in een nieuw jasje aan te bieden of getransformeerd? Dan is dat eveneens een optie en met de rijke bibliotheek aan activiteiten, locaties en meer, is er genoeg om uit te kiezen wat op een betekenisvolle wijze z’n terugkeer kan vinden in de toekomst.

Hierbij heeft Bungie een belangrijk uitgangspunt zei Justin. Ze willen de terugkeer van oudere content niet zomaar op willekeurige momenten doen. Het moet duidelijk zijn wanneer wat terugkeert en het moet logisch binnen de huidige situatie passen. Tegelijkertijd zal Bungie ook alles wat gaat verdwijnen uitgebreid en helder communiceren, zodat spelers genoeg tijd hebben om hun ding te doen voordat het verdwijnt. Het Vaulten en Unvaulten van content zal zodoende niet op wekelijkse of maandelijkse basis plaatsvinden, maar op momenten dat Bungie dat nodig acht en dat zullen ze uitgebreid laten weten. Dit zodat niemand tegen vervelende verrassingen aanloopt.

Tot slot blijft Bungie ook de introductie van nieuwe spelers monitoren. Vorig jaar werd een gedeelte van de Cosmodrome teruggebracht als inleiding tot Destiny 2 voor nieuwe spelers. Dit werkte prima, maar Bungie was van mening dat het niet voldoende was. Daarom hebben ze dat nu aangepast, waardoor nieuwkomers een nog betere introductie tot het universum krijgen. Dit gaat continu op basis van eigen benadering waarin de vraag ‘is dit wat we willen dat het is’ gesteld wordt. Afhankelijk van dat antwoord zullen ze het beter maken, aanpassen en balanceren. Uiteraard ook deels op basis van de feedback van spelers. Deze nieuwe Cosmodrome is nu een ‘grote stap’ vooruit volgens Justin en ze blijven hierin kleine stappen maken, dit zodat het voor nieuwkomers de beste introductie is en blijft. Ze zijn in ieder geval nog lang niet klaar.