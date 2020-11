Een van de sterkste troeven die Microsoft voor de Xbox Series X|S heeft is Game Pass, een service waarmee je tegen maandelijkse betaling een hoop mooie games kunt downloaden en spelen. Hieronder vallen ook first-party releases en de fanatieke gamer kan via dit programma flink besparen. Sony heeft hierop geantwoord met de PlayStation Plus Collection, die bestaat uit verschillende PS4-games die op de PlayStation 5 kosteloos te spelen zijn. Mits je PlayStation Plus abonnee bent uiteraard.

Eerder gaf Sony aan niet met een soortgelijke dienst als Game Pass te komen, want het zou niet rendabel genoeg zijn. Een begrijpelijke reactie, want veel games tegen een vast maandbedrag weggeven is vanuit financieel perspectief mogelijk niet het meest verstandige om te doen. Microsoft weet echter de nodige gamers aan zich te binden, maar hoe ze het rendabel gaan maken moet nog blijken. In ieder geval leken de standpunten van beide bedrijven duidelijk, maar Sony komt hier nu toch op terug.

In een interview met het Russische TASS heeft Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan aangegeven dat Sony nog iets in de pijplijn heeft zitten. Hij wilde hier in het gesprek niet op ingaan, maar het komt er aan. Wanneer het komt is echter de volgende vraag waar we ook geen antwoord op hebben, want voor nu verwijst Ryan naar PlayStation Now als een mooie service om te gebruiken.

“There is actually news to come, but just not today. We have PlayStation Now which is our subscription service, and that is available in a number of markets.”

Of Sony echt met een kopie van Game Pass komt valt te betwijfelen, dat staat immers haaks op eerdere uitspraken dat het niet houdbaar zou zijn op langere termijn. Maar mogelijk heeft Sony een creatieve tussen oplossing gevonden en zodra we wat vernemen lees je het hier.