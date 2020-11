Review | NBA 2K21 – Nog geen maand geleden troonden de Los Angeles Lakers met sterspelers LeBron James en Anthony Davis zich tot de kampioen van de NBA. Het spektakel van de grootste basketbalcompetitie ter wereld gaat net voor kerst met een nieuw seizoen van start. Inmiddels zijn er al flinke transfers geweest in de NBA, zo verkast All Star speler Chris Paul bijvoorbeeld naar de Phoenix Suns en halen de Lakers de beste ‘sixth man’ van het afgelopen seizoen binnen: Montrezl Harrell. Voor wie niet kan wachten tot de competitie met al het spektakel weer losbarst, is er NBA 2K21. Daar kunnen we al een tijdje mee aan de slag, zo waren we redelijk tevreden over de PS4-versie, zoals jullie in onze review hebben kunnen lezen. Sinds de komst van de PlayStation 5 kunnen we ook op de ‘next-gen’ console een potje basketballen in een game die volgens 2K compleet anders is. Tijd voor een nieuwe, verse blik op NBA 2K21, maar we zullen ook de onvermijdelijke vergelijking maken met de PS4-versie. Tip-off, Go!

Pracht en praal

We zullen gelijk met de kleedkamerdeur in huis vallen: Wat ziet de game er waanzinnig mooi uit op de PlayStation 5. In-game is het genieten, de close-up scènes die tussen de wedstrijdelementen doorkomen, de grimassen op de gezichten van de spelers als ze een duel aangaan, de herkenbaarheid van de spelers met hun eigenaardigheden, maar ook de opmaak van de menu’s, het hele plaatje is perfect. Dit is zo’n game die je aan je nieuwsgierige familie laat zien die willen weten wat er nu zo mooi is aan de nieuwe console. Ook het publiek bij de wedstrijden heeft een flinke update gehad, zo zitten er voor het eerst ook kinderen op de tribune en ziet het publiek er niet houterig uit. Niet alleen visueel heeft 2K de lat erg hoog gelegd, want de audio is van eveneens een zeer hoogstaand niveau. Nooit eerder klonk het publiek, het gepraat van spelers onderling en het piepen van de schoenen op de vloer van de zaal zo heerlijk als nu. Verder is het commentaar voor, tijdens en na de wedstrijden van sublieme kwaliteit, waar onder andere oud NBA-ster Grant Hill en Kevin Harlan de boel op een unieke wijze aan elkaar praten.

Is alles goud wat er blinkt? Nee, helaas. Er zitten toch weer de nodige foutjes in de AI, waar we op de PlayStation 4 ook al mee te kampen hadden. Spelers die zonder enige reden met bal en al over de zijlijn lopen, of computergestuurde spelers die te lang onder de basket blijven staan voor een violation. De nodige overtredingen die elke keer door agressieve spelers op jou worden gemaakt in het laatste kwart, is ook iets wat we in elke NBA 2K meemaken. Wat ons ook drie keer overkomen is in meerdere potjes, is dat de tegenstander de bal van eigen helft feilloos door het netje heen gooit in de laatste seconden van een quarter. Een keer kan natuurlijk gebeuren, dat gebeurt in het echt ook, maar drie keer in een paar wedstrijden is wel erg veel. Soms verlies je daardoor de wedstrijd die gelijk opging en dat is best frustrerend te noemen.

Oh nee, VC

Wat ook frustrerend is, maar wat helaas vandaag de dag niet meer weg te denken is uit de games, is de Virtual Currency, oftewel VC. We hadden niet anders verwacht, maar ook in deze NBA 2K game is het uitgeven van (virtueel) geld doorslaggevend in meerdere modi. In zowel MyTeam als in MyPlayer draait het gewoon simpelweg om pay-to-win. In MyTeam iets minder, zolang je niet veel online speelt, plus dat je in MyTeam nog leuke XP uitdagingen hebt waarmee je ook pakketten vrij kan spelen of toffe spelers kan treffen. Maak bijvoorbeeld drie driepunters in één wedstrijd met speler X, verdien daar XP mee en je kan op de ladder klimmen. Hoe hoger je klimt, hoe meer kans op leuke extra’s je hebt en soms komen er ook echt goede spelers uit de pakketten. Die spelers zet je in de volgende wedstrijden in en zo groeit je team beetje bij beetje.

Overigens is in MyPlayer de story modus: The Long Shadow, nieuw leven ingeblazen. Het begin is exact hetzelfde als we al op de PlayStation 4 hadden, maar er zijn meer wedstrijden toegevoegd in de vorm van de G-League alvorens je naar een echt NBA-team kan. Heb je geen geduld om door de zoetsappige story modus heen te gaan, dan heb je de mogelijkheid om alle wedstrijdjes over te slaan en in één keer door te stoten naar de echte NBA. Maar dan mis je wel de nieuwe open wereld in The City.

Je kan overigens niet jouw MyPlayer meenemen vanaf de PlayStation 4 naar de nieuwe console, dus er zit niks anders op dan een nieuwe speler aan te maken. Daarmee kan je je onder dompelen in een volledig nieuwe open wereld: The City. Om in The City te komen moet je wel veel wedstrijden spelen in Rookieville, wat je uiteindelijk toegang tot deze grote stad geeft. Deze virtuele omgeving is werkelijk gigantisch, maar toch voelt het een en ander wat leeg aan. De stad had veel kleiner gemaakt kunnen worden, want er zijn genoeg gebouwen, restaurants of dergelijke waar je geen gebruik van kan maken. Soms loop of fiets je een tijdje door een gebied zonder dat je iemand tegenkomt, waardoor je dus dat gevoel van leegte krijgt. Maar als je iemand treft kan je je aansluiten bij één van de vier ‘clans’ waarmee je punten en VC kunt verzamelen tijdens leuke 3 vs 3 wedstrijden. Elke clan heeft zijn eigen gebied met zijn eigen basketbalveldjes en hier ontmoet je andere online spelers. Er moet echter gezegd worden dat je veel VC en tijd dient te investeren in jouw MyPlayer wil je een echte basketballer worden waar ze positief over praten.

Maak vrouwelijke basketbalster

Hoe groot The City ook is, je gaat geen enkele vrouw tegenkomen. Het missen van vrouwen in The City is op zich apart te noemen, zeker in een wereld waarin gelijkheid een steeds groter hangijzer wordt. Wellicht komt het later wel beschikbaar, maar op dit moment dus nog niet. Een toevoeging aan de nieuwe versie is wel dat je een eigen vrouwelijke speelster aan kan maken. Overigens is er een volledig menu dat zich puur op de WNBA focust, de vrouwelijke prof competitie. Met je zelf gemaakte speelster is er overigens geen lange story modus, maar een korte en simpele verhaallijn die ‘The W’ heet, waarin je al vrij snel in de WNBA terechtkomt.

Buiten een onderdeel wat puur gericht is op de WNBA, is MyNBA in NBA 2K21 onze favoriet om te spelen. Je moet het eigenlijk zien als een fusie tussen MyGM en MyLeague, zoals we die kennen van de PlayStation 4 versie. Dit is dé echte ervaring voor de grootste NBA-fans, waarin jij echt onderdeel wordt van jouw favoriete NBA-team. Je speelt door een heel seizoen heen met de echte sterren van jouw lievelingsteam en loopt ook tegen blessures en dergelijke aan. Het managen van je team is tof, keuzes maken wie je opstelt of wie juist niet zijn zaken die daarin een rol spelen. Of het ‘traden’ van spelers net zoals het ‘draften’ van rookies. Dit is de NBA zoals het hoort, zonder zelf gemaakte spelers, of samengestelde teams, dus puur de echte ervaring.

Veelbelovend…

Wat ook zeker als positief punt benoemd moet worden is de snelheid die met de PlayStation 5 gehaald wordt waardoor bijna alle laadtijden verdampen. Waar je voorheen makkelijk een kop thee kon zetten en een koekje uit de kast kon pakken, zal de game nu zo snel laden dat zelfs een Whatsapp berichtje sturen heel snel moet. Dit komt de ervaring zeker ten goede en het is ideaal dat je op die manier continu in de actie bent en blijft. Tijdens de wedstrijden zijn er genoeg time-outs om even tot rust te komen, of om te genieten van de dansshows die de cheerleaders je voorschotelen. Heb je daar geen zin in, dan druk je dit weg en voor je het weet zit je weer middenin de actie zonder enig oponthoud.

Audiovisueel is dit echt een flinke sprong vooruit. Het loont soms zelfs wel eens om naar herhalingen van dunks te kijken om te zien hoe gedetailleerd de spelers en hun moves zijn. Kleine minpuntjes zijn er ook wel, zo gaat het publiek op sommige spannende momenten rechtop staan, waardoor jij in bepaalde stadions slecht zicht hebt op wat er langs de zijlijn gebeurt, maar ach, het is wel een onderdeel van de show die deze sport uniek maakt. Waar je voorheen naar het shirtje met nummer moest kijken wie de speler in kwestie was, zie je nu duidelijk welke NBA-ster er aan de bal is. Als je je al bedenkt dat dit pas de eerste next-gen titel is van de uitgever en ze de volle kracht van de nieuwe console nog niet eens helemaal gebruikt hebben, dan belooft dit echt veel goeds voor de toekomst. Eerlijk is eerlijk, op sommige momenten leek het net of we een echte wedstrijd aan het bekijken waren.