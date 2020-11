Volgende week vrijdag is het Black Friday en dat betekent natuurlijk korting op werkelijk alles wat je maar bedenken kan, dus ook games. Eerder vandaag kon je al lezen dat de Black Friday deals online waren gegaan in de PlayStation Store en dat is niet het enige. Ook Ubisoft doet weer mee en dat in hun eigen Ubisoft Store.

Diverse games van deze uitgever zijn nu tijdelijk tegen een scherpe prijs verkrijgbaar, maar let wel op het platform. Zo is de ene titel enkel op de pc in de aanbieding, de ander op de Xbox en weer een ander op alle platformen. Gezien het nogal wat deals zijn, verwijzen we je graag door naar de Ubisoft Store.

Hieronder een greep uit de aanbiedingen en het gaat zowel om games als merchandise.