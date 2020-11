Met de release van de PlayStation 5 heeft Sony PlayStation Plus verder uitgebreid met een extra segment onder de noemer ‘PlayStation Plus Collection’. Alle abonnees kunnen via dat onderdeel 20 games downloaden en spelen die als toppers voor de PlayStation 4 gezien worden. Een mooi initiatief voor een ieder die nu pas instapt of bepaalde games gemist heeft, ook dient het als een klein antwoord op Game Pass van Microsoft.

Maar hoe ziet de toekomst er voor PlayStation Plus Collection uit? Sony is daar nog niet helemaal over uit, gezien ze eerst de ontvangst afwachten onder de consument. Jim Ryan vertelde aan GQ Magazine dat Sony ook wil zien hoeveel de games gespeeld worden en op basis van die informatie zullen ze verdere besluiten nemen. Het is dus voor nu nog even de vraag of de collectie uitgebreid zal worden, of titels zullen wisselen of wat er anders mee gaat gebeuren.

Niks is zeker, maar ook niks is uitgesloten. Hebben jullie al van deze extra gebruikgemaakt?

“Well, we’re going to wait and see how the world receives the Plus Collection. You know, which games are played how much they’re played before we make any decisions about that. We think it’s potentially going to be a great user acquisition tool. Arguably if you never had a PS4 and you choose to buy a PS5 you basically get a PS4, right?”