Nu de PlayStation 5 eindelijk hier is en er prachtige games voor verkrijgbaar zijn, is de ontdekkingstocht begonnen. Ook voor ontwikkelaars natuurlijk die vrij snel van cross-gen ontwikkeling zullen overstappen naar een ontwikkeling specifiek voor de nieuwe current-gen systemen. Ook voor hen is het een ontdekkingsreis en daarom zullen we nog even moeten wachten op generatie definiërende games.

In gesprek met het Russische TASS zegt PlayStation CEO Jim Ryan dat het nog even zal duren voordat de games verschijnen die echt een stempel op deze generatie zullen drukken. Hij schat in dat het op z’n vroegst pas in 2022 zal zijn vooraleer er zulke titels uitkomen. Dit baseert hij op het recente verleden met de PlayStation 4. Toen duurde het ook een jaar of twee tot drie voordat titels echt generatie definiërend genoemd konden worden.

“History will tell you that it’s in the second or third year that the developers really hit their stride. Developers typically need a little bit of time to familiarize themselves [with the hardware]. But it’s probably 2022 that you’re going to see some wonderful things in the same way that it was 2015/2016 for the previous generation, when the generation defining-games started to be published.”