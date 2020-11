Review | EPOS GSP 500 – Het is niet de nieuwste headset op de markt, maar zeker interessant om nog even onder de aandacht te brengen: de EPOS GSP 500. EPOS | Sennheiser heeft natuurlijk een breed scala aan headsets, dus mocht je interesse hebben snappen wij dat enig overzicht wel handig is. De GSP 500 komt in de buurt van de GSP 600 series (600/601/602) en is vergelijkbaar in kwaliteit en prijsklasse. Hoewel moeilijk te krijgen, kan je altijd de mogelijkheid tegenkomen om er toch eentje te kopen. In deze review bespreken we of het de moeite waard is om deze op te pikken, mocht je in die gelegenheid zijn.

Het EPOS design

Net zoals de GSP 600 modellen heb je een industriële look die kenmerkend is voor de meeste van de EPOS | Sennheiser gaming headsets. De zwarte headset heeft rode accenten om zich te onderscheiden van de andere headsets die EPOS te bieden heeft. Het heeft wat weg van de oude Game One modellen, maar dan dit keer met het design van nu. De rode accenten vind je ook op de microfoon, die ook de inmiddels gestandaardiseerde rubberen afwerking heeft. Het ziet er prima uit, dus niks op aan te merken op dit vlak.

Het comfort is ook wel wat je mag verwachten van een EPOS | Sennheiser headset. Het zit lekker op je kop. De earcups hebben een stoffen afwerking, wat zeer fijn en vooral zacht aanvoelt. Qua gewicht heb je hier te maken met een lichte headset, zeker als je het vergelijkt met de GSP 600 modellen. Ook niet onbelangrijk is dat ik moet zeggen dat het iets minder strak op je hoofd zit dat de GSP 600 headsets, wat een stukje fijner kan zijn als je de headset voor het eerst opdoet. De rechter earcup heeft een grote zware volume knop waarmee je kan instellen hoe hard je het geluid wilt hebben en de microfoon kan je omhoog zetten, waarmee je het mute en omlaag kan zetten voor direct gebruik. We kunnen ook meteen melden dat de microfoon prima kwaliteit biedt, dus verstaanbaar zal je altijd zijn voor je vrienden.

Hoge verwachting, kleine teleurstelling

De GSP 500 is een open-back alternatief op de GSP 600 modellen, die closed-back zijn. Het is eigenlijk een beetje een rare soort open-back headset, omdat het niet traditioneel volledig open-back is zoals elke andere koptelefoon dat is. Nee, er zitten aan de bovenkant van elke earcup kleine roosters wat deels het geluid uit je headset laat ademen. En dit hoor je ook terug, want open-back zou voor een bredere ruimtelijkheid moeten zorgen, maar de GSP 500 heeft dit eigenlijk niet. Hoewel de ruimtelijkheid an sich prima is, hadden we meer verwacht van zo’n soort categorie headset.



Wat hoor je dan eigenlijk allemaal? Het valt op dat de GSP 500 een zeer diep geluid kan produceren wat je beetje het gevoel van een bioscoop geeft. De bass is erg diep en het geluid beschrijven wij als vol. Wat een beetje jammer is, is dat de middentonen een tikkeltje te laag klinken en de GSP 500 mocht wat ons betreft een beetje meer treble hebben. Je tonen zijn daardoor minder zuiver en klinken vooral robuust, waardoor je best wat details kan missen tijdens het gamen. Voetstapjes zal je gewoon kunnen horen, maar een GSP 600 headset zal iets meer secuur zijn door zijn betere zuiverheid en ook is de ruimtelijkheid iets beter bij de voornoemde headset.

Toepasbaar voor alles

Nu de PS5 uit is kan je ook deze headset er gewoon voor gebruiken via de DualSense met de bijgeleverde mini-jack kabel. Mocht je het ook voor de pc willen gebruiken, dan zit ook daar de bijbehorende kabel voor bij. Heb je toevallig nog een MX1000 of MX1200 Pro liggen voor je pc set-up, dan werkt dat vlekkeloos in combinatie met deze headset. De PS5 bied je via de 3D instellingen verschillende opties aan om je 3D weergave via verschillende presets te veranderen. Het is misschien voor de geïnteresseerden de moeite waard om hiermee naar smaak je instellingen aan te passen, maar je geluid wordt er niet meer secuur mee door.