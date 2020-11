De Finse ontwikkelaar Housemarque werkt al enige tijd aan hun volgende titel, Returnal voor de PS5. Tot dusver zagen we echter nog niet zo extreem veel van de game, maar de ontwikkelaar is van plan om ons in de nabije toekomst daar meer over te vertellen.

Dit zullen ze doen door middel van een reeks video’s die ze ‘HouseCast’ hebben gedoopt. In elke aflevering zal worden ingezoomd op verschillende aspecten van hun game en aflevering één staat inmiddels online. Die eerste aflevering dient eigenlijk grotendeels als een introductie op de videoreeks, maar we krijgen naar het einde toe ook wat nieuwe gameplay te zien.

Bekijk de video hieronder.