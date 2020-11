Rockstar Games heeft zojuist aangekondigd dat er een nieuwe Heist onderweg is naar GTA Online: The Cayo Perico Heist. Deze Heist zal op 15 december uitgebracht worden en zal plaatsvinden op een privé eiland buiten Los Santos. Daarmee wordt er een geheel nieuw gebied aan de game toegevoegd en dat mag toch wel bijzonder genoemd worden.

De trailer hieronder laat er de eerste beelden van zien, hoewel het niet veel is. Het doel in deze Heist is om het privé eiland van ’s werelds meest beruchte drugsdealer te infiltreren en daar te pakken wat je pakken kunt. De buit bestaat zoal uit kunst, goud, geld en nog veel meer.

Volgens Rockstar is dit het grootste GTA Online avontuur ooit, waarbij er een gloednieuwe benadering is toegepast bij het ontwerp. Hierdoor is het mogelijk om de Heist alleen te spelen, maar ook in coöp met maximaal drie andere spelers. Verder kun je er nog nieuwe wapens vinden, alsook voertuigen en andere zaken.