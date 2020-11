Sinds Microsoft de eigenaar is geworden van Bethesda, blijft er een wolk van onwetendheid hangen over de PS5-versies van verschillende games. Microsoft is dan ook erg vaag wanneer wordt gevraagd of toekomstige Bethesda-games ook op de PS5 zullen verschijnen. Onlangs werd nog gehint dat die games beter zouden zijn op Xbox, wat dus zou betekenen dat PlayStationfans nog steeds de games zouden kunnen spelen. Toch is dat allerminst zeker…

Jim Ryan, de baas van PlayStation, sprak in een recent interview over deze kwestie.

“That’s a decision that is out of our hands, we’ll wait and see what happens.

I look forward to learning about that. We just take a different approach. Our emphasis has been to focus on really steady, slow, but constant organic growth of our studios, selectively bolstered by acquisitions. We respect the steps taken by our competition, they seem logical and sensible. But we’re equally happy and confident, we’ve got a better launch lineup than we’ve ever had at any of our console launches.”