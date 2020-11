Afgelopen donderdag lanceerde de PlayStation 5 en gezien de zeer beperkte voorraad, keek iedereen die de console wel had weten te pre-orderen ongetwijfeld erg uit naar de release. Helaas werden sommige klanten van Amazon UK wel enorm teleurgesteld door wat ze aantroffen.

Sinds de release deelden diverse klanten van Amazon UK die de PS5 hadden besteld hun bijzondere ervaringen. Gedupeerde klanten kregen een pakket thuis afgeleverd, maar daarin troffen geen nieuwe console aan. Wel vonden ze de meest willekeurige producten. Speelgoed, een airfryer, een voetmassageapparaat, een grill, rijst, kattenvoer; er werd werkelijk van alles geleverd in plaats van de PlayStation 5. Enkele klanten kregen zelfs helemaal niets geleverd.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Verschillende klanten zeggen dat hun levering eerst als “mislukt” werd aangegeven, zonder dat er een poging werd gedaan om iets bij de klant te leveren. Later op de dag kwam er toch opeens nog een bezorger, die dus een ander product afleverde. Sommige dozen leken ook geopend te zijn, waardoor mensen vermoeden dat de consoles uit de dozen zijn gehaald en vervolgens zijn vervangen door andere producten.

Hoe dan ook is het wel erg merkwaardig en vooral ontzettend vervelend voor iedereen die de PlayStation 5 heeft kunnen bestellen bij Amazon UK. In een reactie aan Eurogamer laat Amazon weten de gevallen te betreuren en onderzoek te gaan doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Amazon belooft het recht te zetten en gedupeerden kunnen contact opnemen met de klantenservice voor de verdere afhandeling.

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I — Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

The exact same thing happened to me, I got a George Foreman grill!

Looked like the box had been opened at some point aswell.

Now I can't get a replacement because there is no stock anywhere in the UK even though I pre-ordered it 2 months in advance! pic.twitter.com/Cmg3BzVhvg — Sam Felts (@Sam_Felts) November 20, 2020

So went to open my PlayStation 5 that I ordered from @AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo — iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020