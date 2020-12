Review | EPOS GSP 670 – Een tijdje geleden hebben we de GSP 370 mogen reviewen en we waren zeer enthousiast over deze headset. Toen was een belemmering (net zoals bij de meeste headsets) dat er beperkte opties waren op de PS4 om de headset optimaal te benutten. De partychat afmixen kon niet en bedraad via een DualShock 4 gamen is gewoon niet fantastisch. De GSP 370 was voor de rest een uitmuntende headset binnen zijn prijsklasse en is nog steeds een aanrader. Nu hebben we de grote broer, de GSP 670, in handen gehad. Hoewel deze al wat langer op de markt is, is het nog steeds de moeite waard om hier aandacht aan te besteden en te kijken of het een goed product is om in huis te halen.

Elegante headset van EPOS

De GSP 670 heeft een ontwerp dat je van de GSP 370 kent, lekker strak, maar ook met een bepaalde finesse. De wat plastic look is wat meer verfijnd dankzij de mooie afwerkingen aan de earcups. De metalen constructie die de earcups beweegruimte geeft bij de hoofdband is zwart, zodat de hele headset een mooi donker uiterlijk heeft. Erg mooi en netjes voor het oog, terwijl het ontwerp wel de typische ‘gamerige’ look van EPOS | Sennheiser heeft. De hoofdband heeft in het midden de optie om met twee schuifknoppen de ronde vorm meer rechter of boller te maken, zodat het meer meegaat met de vorm van je hoofd. Natuurlijk kan je de earcups ook nog langer of korter instellen.



Bij de GSP 670 is de microfoon stroefjes bij te buigen naar je mond toe en ook heeft het de bekende leren afwerking, zoals de meeste van de EPOS | Sennheiser headsets. Bij de rechter earcup heb je een grote volumeknop en de microfoon kan je omhoog klappen om het te muten. Bij het omlaag zetten ervan kan je de microfoon gelijk gebruiken voor spraak, wat enigszins vanzelfsprekend is. De headset is een wireless headset die je met een USB-dongle (GSA 70) op je PlayStation 5 (of 4) kan aansluiten. Lekker plug & play dus, want de dongle erin stoppen en je PS5 laat je er meteen mee aan de slag gaan. Mocht je interesse hebben om het ook voor pc te gebruiken, dan kan dit natuurlijk en het gaat dan net zo gemakkelijk. Wil je de headset opladen, dan zit er daarvoor een micro-USB kabel bijgesloten.

Manusje-van-alles

Op elk gebied doet de GSP 670 mooie dingen. Een mooie bass, maar niet al teveel aanwezig, terwijl je in een compleet geheel wel mooi geluid hebt. Het is echter jammer dat door een tikkeltje te weinig treble het echt een allrounder is. Het heeft namelijk voor de diepe sound net wat te weinig bass, maar hierdoor krijgen de overige tonen wel net wat meer onderscheid. Bij drukke momenten in een game kan het dus zijn dat je een wat ‘muddy’ presentatie krijgt. Neem dit wel met de nuance dat het minimaal is, want we kunnen de headset er niet flink op afrekenen. Desalniettemin een belangrijk punt om even in je achterhoofd te houden als je zoekt naar iets meer zuiverheid.

Om het een beetje in perspectief te plaatsen: de GSP 370 mist bijvoorbeeld wat meer bass dan deze headset, maar daarvoor krijg je wel meer zuiverheid terug. De GSP 670 had wat dat betreft gedurfder mogen zijn en iets meer bass mogen pompen, wat de headset ook gewoon aankan. Met third party software hebben we de bass flink geboost en de treble een beetje. Dit had als resultaat dat het geluid meer tot zijn recht kwam, het muddy ‘probleem’ was verminderd en de bass was lekker stevig terwijl het niks overstemde. Dat het via externe bronnen kan toont aan dat EPOS | Sennheiser hier een kans gemist heeft, maar dat neemt niet weg dat de GSP 670 nog steeds voortreffelijk is als een mooie allround headset. De ruimtelijkheid is bovendien prima en je kan makkelijk uit de verschillende richtingen bepalen of iemand je probeert te raken.

Fijn en flexibel in gebruik

We leggen weliswaar de GSP 670 op de pijnbank en plaatsen hier en daar een kritische noot, maar dit komt natuurlijk ook omdat het niet een goedkoop product is. De headset kost rond de €300, wat gewoonweg erg fors is en als je de markt in die prijsklasse bekijkt moeten we streng zijn. Veel van de prijs zit echter in het feit dat het een draadloze headset betreft, waarmee het punten scoort. De aangestipte gebruiksduur is 24 uur op een volle accu en dit lijkt plausibel te zijn. Een mooie 20 uur mag je dus zeker wel verwachten, met een uurtje meer of minder, afhankelijk van hoe hard je de headset hebt staan bij gebruik. Opladen duurt niet heel lang en mocht je geen geduld hebben om een uurtje of twee te wachten, dan kan je met een kwartiertje laden al 2 uur vooruit. Via een kabel kan je immers blijven doorspelen, zij het ietwat minder comfortabel.

Ik kan verder niets anders zeggen dan dat de GSP 670 een interessant en goed verzorgd product is. Met de EPOS | Sennheiser headsets lijkt het alsof, door de overeenkomende ontwerpen, alles hetzelfde is. Maar schijn bedriegt. De GSP 670 is uiterst comfortabel en zit gewoon erg lekker. Let er wel bij op dat het een vrij zware headset betreft van bijna 400 gram, wat voor sommige gamers een euvel kan zijn. Mocht dit geen probleem vormen, dan is het zeker een aanrader voor langere sessies. Ook de earcups zijn prima in omvang, waardoor je geen onnodige druk zal voelen op je oren.