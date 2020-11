DLC Special: Destiny 2: Beyond Light – Over de jaren heen heb ik een aardig grote haat-liefde relatie gekregen met de Destiny titels. Terug in 2014 was ik namelijk behoorlijk verzot op het origineel en zijn er aardig wat uurtjes verloren gegaan aan de Raids, Strikes en rondjes robben in de Crucible. Ik was echter ook niet blind voor de gebreken en vooral de wisselvallige en dure uitbreidingen, Destiny was het namelijk allemaal nét niet. Met de aankondiging van deel twee hoopte ik vurig dat Bungie hier op zou letten. Niks was minder waar. Destiny 2 was voor velen een klap in het gezicht; een korte game met nagenoeg géén endgame content en eindeloze grinds om toffe gear te verkrijgen. In de jaren daarop is Bungie hard op weg met hun eigen “redemption arc” om Destiny 2 te verbeteren en met de komst van Beyond Light committeren ze zich aan de ontwikkeling van nog twee uitbreidingen voor 2021 en 2022. Beyond Light brengt tevens nog een aantal rigoureuze veranderingen met zich mee, maar weet de uitbreiding zelf ook te overtuigen?

“The Cosmodrome… Home…”

Voordat we daadwerkelijk op Beyond Light zelf ingaan, begin ik dit verhaal eerst liever over het huidige “complete” Destiny 2 pakket, om zo ook de volledig nieuwe spelers een beeld te geven van wat ze kunnen verwachten. Het überhaupt opstarten van Destiny 2 op m’n PlayStation 4 Pro was voor mij namelijk best wel een aparte ervaring. Ondanks dat ik al sinds 2014 bekend ben met de reeks, ben ik na de komst van deel twee in 2017 overgestapt naar de pc en heb ik nooit meer omgekeken. Sinds vorig jaar is Destiny 2 overgegaan naar een free-to-play model middels New Light, waarbij Bungie de originele Red War, Curse of Osiris en Warmind verhaallijnen naar de achtergrond heeft geschoven ten faveure van de eerder genoemde New Light campagne. Zodoende heb ik tot nu toe dus niet ervaren hoe het is om als nieuweling in deze game te stappen.

Het was dan ook een verademing om na het aanmaken van een nieuwe Guardian – ik ben ditmaal voor de Hunter gegaan – de Cosmodrome weer eens in volle glorie te zien. Het is namelijk niet alleen een bijzonder goede locatie om je de eerste stapjes te laten zetten in de wereld van Destiny 2, maar de Cosmodrome is ook de plek waar de eerste game begon, en dit voelde dus als een vorm van “thuiskomen”. Het blijkt dus dat Bungie heeft beseft dat dit specifieke level goed werkte als introductie in het eerste deel en dat dus nu heeft teruggebracht voor de nieuwkomers. Stapsgewijs leer je de ins en outs van de gameplay: hoe quests werken, de besturing, de contactpersonen op de verschillende planeten, enzovoorts. Al met al is dit dus een flinke stap vooruit als je kijkt naar hoe Destiny 2 in eerste instantie spelers in het diepe gooide.

“Ice to meet you!”

Enfin, tot zover een stukje context voor de beginnende spelers onder ons. Zoals gezegd in de inleiding introduceert Beyond Light namelijk ook een aantal grote veranderingen voor de veteranen, zowel qua gameplay als aansluitend ook in het verhaal. Zo is alle content uit de eerste twee jaren – zijnde de Destinations en diens activiteiten (en dus ook de campagne content) – in de zogeheten Destiny Content Vault geplaatst. Dit heeft Bungie besloten, zodat nieuwe spelers niet overweldigd worden door alles wat ze kunnen doen, maar ook zodat er ruimte komt voor meer relevante content. De content is dus niet weg, maar simpelweg voor nu niet beschikbaar. Dit hebben ze ook geïntegreerd in het verhaal, want in de lore van Destiny staat namelijk beschreven dat gevaulte locaties zoals Mars, Io en Titan zijn vervangen door duistere afwijkingen met een hoge zwaartekracht. Wat dit is, is op dit moment niet bekend maar misschien dat men dat in de komende uitbreidingen of evenementen gaat ophelderen.

In plaats daarvan mogen wij Guardians nu helemaal losgaan op Europa, één van Jupiters manen én de geboorteplaats van de Exo. We worden naar Europa op patrouille gestuurd om te kijken of diezelfde duistere kracht ook elders aanwezig is. Eenmaal aangekomen op deze ijzige planeet lopen we al snel Variks tegen het lijf. Dit is overigens dezelfde Variks die eerder de opstand in de Prison of Elders startte en dus ook de onfortuinlijke ondergang van Cayde-6 heeft ingeluid, geen fijn figuur dus. Desalniettemin redden we Variks van een hinderlaag van de Fallen, waarop hij ons waarschuwt voor Eramis. Zij heeft immers na de rel in de Prison of Elders de macht gegrepen over de Fallen en is erop uit om wraak te nemen voor haar volk en de Traveler een kopje kleiner te maken.

Zodoende begint de verhaallijn van Beyond Light en wat volgt is een aardig lange campagne die niet alleen qua gameplay, maar ook qua lore stappen durft te zetten, maar daarover later meer. Natuurlijk word je van hot naar her gestuurd op de nieuwe Europa map, een ijzige woestenij die op het eerste gezicht vrij kaal oogt maar na wat ouderwets zoekwerk een aantal toffe locaties en geheimen weet te verstoppen. Eén van de hoogtepunten is de Clovis Bray faciliteit die – net als Europa – een haast steriele en koude kracht uitstraalt. Daarbij moet gezegd worden dat een aantal van de locaties misschien iets te vaak gebruikt worden in de campagne. Met name de Riis-Reborn Approach kwam mij na verloop van tijd echt de strot uit. Als je elke avond ongeveer een uurtje gaat knallen ben je na een klein weekje klaar met het hoofdverhaal, waarna je nog samen met Variks en de Exo Stranger aan de slag kunt gaan om Europa te heroveren.

Filosofische tegenpolen

Zoals gezegd is Eramis de hoofd antagonist van Beyond Light en zij blijkt bovenal een pittige tante te zijn. Ze is er namelijk in geslaagd om de Darkness te hanteren in de vorm van het nieuwe Stasis element en al snel kom je erachter dat je met je gewoonlijke Light krachten nog geen deuk in een pakje boter weet te schoppen. Deze Stasis krachten heeft ze ook verspreid onder haar manschappen, wat de situatie niet echt bevordert. Dit betekent dus dat je vuur met vuur moet gaan bestrijden of – in dit geval – ijs met ijs. Na verloop van tijd komt je Guardian dan ook in aanraking met Stasis, met als hoofddoel deze duistere kracht te leren hanteren en de strijd aan te gaan met Eramis. Voor de verschillende classes uit dit zich in nieuwe specialisaties (daarover kun je in onze special meer lezen) en ook dit blijkt een frisse wind te zijn ten opzichte van de nu wel bekende Light classes. De Stasis krachten laten je stuk voor stuk oppermachtig voelen en ze zorgen ook nog eens voor gave combinaties in bijvoorbeeld een Public Event. Een goed geplaatste ijsgranaat bracht bijvoorbeeld één van m’n Titan kompanen in stelling om een krachtige Fist of Havoc uit te delen, met pure vernietiging tot gevolg.

Maar ook op het gebied van verhaal en lore weet Beyond Light de boel op te frissen. Om de nodige Stasis krachten te bemachtigen zul je namelijk eerst een weg moeten banen door de luitenanten van Eramis, die ieder een soort Shard hebben en je per stuk weer een stapje dichterbij brengen bij het ontgrendelen van je duistere krachten. Omdat Stasis een manifestatie is van de Darkness, kom je als Guardian met je nieuwbakken Stasis krachten ook voor een ethisch dilemma te staan: moet je wel in aanraking willen komen met dit duistere element of heiligt het doel juist de middelen? Dit alles zorgt er ook voor dat Destiny 2 – sinds lange tijd – weer eens een compacte en samenhangende verhaallijn heeft staan, wat ook nog eens een vrij intrigerende tegenpool is op de “Light good, Darkness bad” riedeltjes die we tot nu toe voorgeschoteld kregen. Mocht je nog verder willen gaan, dan zijn er bakken met lore te ontdekken in de nieuw vormgegeven Lore boeken die in het menu verweven zitten.

Deep Stone Crypt

Ah, de Raids. Dit zijn ongetwijfeld de grootste evenementen binnen Destiny en met een goede reden: zelfs met een Fireteam van ervaren spelers kun je uren bezig zijn met het ontrafelen van alle puzzels en mechanieken, met als absolute climax het vernietigen van de finale baas. Net zoals bij voorgaande uitbreidingen komt ook Beyond Light gepaard met een nieuwe Raid: Deep Stone Crypt. Samen met je Fireteam ga je op speurtocht in deze complexe faciliteit, want Eramis heeft ene Atraks de crypte ingestuurd, die weer van plan is om Taniks (uit Destiny 1) uit de dood te doen herrijzen. Omdat Raids een opeenvolging zijn van zorgvuldig gecreëerde segmenten, is het lastig om het te bespreken zonder spoilers te delen, maar het moge duidelijk zijn dat tijdens Deep Stone Crypt een goede samenwerking en communicatie van enorm belang is.

Gedurende de Raid is het namelijk de bedoeling dat jij en je teamleden ieder een bepaalde rol op zich nemen die je verkrijgt na het oppikken van bepaalde buffs, die je op bepaalde momenten ook nog eens moet overdragen aan een teamgenoot om de verschillende puzzels op te lossen. In de diepere lagen van de Raid komen hier nog eens extra buffs en concepten bij kijken, wat Deep Stone Crypt ongetwijfeld één van de meest gecoördineerde Raids tot nu toe maakt. Dat wil echter niet zeggen dat er geen spektakel is, er is immers genoeg om op te schieten, maar het moet gezegd worden dat deze Raid meer gericht is op het puzzelen in plaats van de actie. Om toch nog alvast een kleine tip met jullie te delen: de Exotic Riskrunner SMG komt tijdens Deep Stone Crypt énorm van pas.

Conclusie

Zoals je kunt zien valt er genoeg te schrijven over Beyond Light, met name omdat deze uitbreiding niet alleen drastische consequenties heeft voor Destiny 2 als geheel, maar ook omdat er qua content genoeg te beleven valt. Het (dan wel niet tijdelijk) verwijderen van een hap content zal lang niet iedereen kunnen bekoren, maar Bungie heeft met Beyond Light weer eens een waardige uitbreiding afgeleverd die de boel niet alleen flink opschudt en verfrist, maar ook qua setting, verhaal en nieuwe gameplay concepten bijzonder strak en gericht in elkaar zit. Na de hoofdcampagne kun je nog de Exo Stranger en Variks op Europa de nodige hulp bieden of lekker gaan knallen in de Strikes, Raids en de Crucible. De Raid is waanzinnig pittig en waarschijnlijk één van de meest complexe tot nu toe, maar de beloningen en voldoening achteraf zijn het natuurlijk helemaal waard. Het is nu vooral hopen dat Bungie deze stijging in kwaliteit door weet te zetten in de volgende uitbreidingen en seizoenen, want dit smaakt naar meer.