Rockstar Games is momenteel druk bezig met het klaarmaken van een gloednieuwe uitbreiding voor GTA Online, zo leerden we deze week. Met The Cayo Perico Heist wordt er op 15 december een nieuw gebied aan de game toegevoegd. In de tussentijd gaat de ontwikkelaar echter ook gewoon door met de wekelijkse acties.

Momenteel kun je in verschillende modi mooie bonussen verdienen. Zo krijg je nu tijdelijk driedubbele beloningen in alle Land Races en hetzelfde geldt voor de missies uit A Superyacht Life. Wanneer je de Diamond Adversary Series, Gerald Contact Missions of Running Back Remix speelt, krijg je twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Je kunt deze week dus lekker cashen!

Daarover gesproken, de afgelopen week heeft de GTA Online community flink wat in-game geld verdiend voor de Heist Challenge, die afgelopen week plaatsvond. Het doel was om gezamenlijk 100 miljard GTA$ te stelen en dit is ruimschoots gelukt. Daarom krijgen alle spelers volgende maand, wanneer de grote nieuwe update lanceert, een speciaal voertuig.

Mocht je nu al op zoek zijn naar een nieuwe auto, dan kun je wellicht een gokje wagen bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort. De Överflöd Autarch, een snelle hypercar, is daar nu namelijk als hoofdprijs te verdienen. Verder zijn er ook weer wat nieuwe deals en die zie je hieronder op een rijtje.