Devil May Cry 5: Special Edition verscheen, in digitale vorm althans, als launchgame voor de PlayStation 5. Op de nieuwste console van Sony kun je in deze game kiezen tussen verschillende performance-opties. Zo geeft het spel je de mogelijkheid om met een framerate van 120 fps te spelen als je televisie dit ondersteunt, maar deze optie kende helaas nog een vervelende issue.

Als je de PS5-versie van Devil May Cry 5: Special Edition speelde op een 120Hz televisie, draaide de game namelijk automatisch in die refresh rate, zelfs als je niet voor de 120 fps optie koos. Veel 4K-televisies met 120Hz ondersteuning, ondersteunen die refresh rate alleen in combinatie met een lagere resolutie van bijvoorbeeld 1080p. Het gevolg was dus dat spelers die voor een 4K-optie in Devil May Cry 5: Special Edition kozen, alsnog te maken kregen met een lagere resolutie. Dit probleem zorgde bij televisies met 4K/120Hz ondersteuning juist voor een instabiele framerate.

Gelukkig heeft Capcom hier snel werk van gemaakt, want de ontwikkelaar heeft een patch voor Devil May Cry 5: Special Edition op de PS5 uitgebracht. Deze update zorgt ervoor dat het probleem met de 120 fps modus verleden tijd is. Uit de onderstaande changelog blijkt ook dat er nog een paar bugs zijn verholpen.