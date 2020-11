Reflectie | De beleving van next-gen – November was niet de minste maand voor gaming. Op 10 november kwam wereldwijd de Xbox Series X|S uit, 12 november in Amerika de PlayStation 5 terwijl een week later de Europeanen ook aan de slag konden. Velen van jullie zullen ongetwijfeld een mooie next-gen console hebben staan, maar er zijn ook heel veel consumenten die achter het net gevist hebben. De pre-orders in het kamp van Sony gingen alles behalve soepel en mensen zullen als premiejagers op het internet zitten voor een Sony (of Xbox) console. Het is daarom de moeite waard om onze eigen ervaringen te delen met jullie, want elk van ons hebben allemaal een andere ervaring met de overstap naar de volgende generatie. Nando had bijvoorbeeld moeite en Johnny leek net iets meer voorbereid te zijn. Laat jullie eens horen!

Nando

Het moge duidelijk zijn dat er veel te doen is geweest in de afgelopen weken omtrent de launch van de PlayStation 5 en dat is – als je het aan mij vraagt – toch grotendeels aan Sony te wijten. Daar zou ik nog een hele rubriek aan kunnen wijden maar om het kort te houden heb ik twee punten die Sony naar mijn idee móet verbeteren. Ten eerste: ik begrijp natuurlijk dat Sony de markt in Amerika wil aangrijpen en daar dus het grootste deel van de units naartoe zijn verscheept. Europa is inmiddels toch wel echt gevestigd PlayStation gebied, maar ik ben het simpelweg niet eens met de strategie om ons dan maar af te laten wachten. Het behouden van bestaande (tevreden) klanten is namelijk vele malen kosteneffectiever dan nieuwe klanten werven. Maar goed, dat is (alweer) niet waar Sony voor gekozen heeft en dat brengt mij bij het volgende punt: duidelijkere informatieverstrekking. Vele winkeliers (en opvolgend dus jullie, de kopers) weten niet waar ze aan toe zijn omdat zij geen idee hebben wanneer en wat voor aantallen units ze mogen verwachten. Chaos alom dus, zoals we gemerkt hebben.

Enfin, ik had – volgens mij als enige in de redactie – nog géén pre-order voor de PlayStation 5, omdat ik dat nooit nodig heb geacht. Daarbij is het in de gaten houden van de verschillende nieuwskanalen voor verkoopdata en het filteren van al het fake nieuws op fora een sport an sich. Dus, bewapend met een dikke F5-vinger en flink wat koppen koffie ging ik op de 19de alle Europese Amazon sites af, met natuurlijk in het achterhoofd dat ik ook mis zou kunnen grijpen, net als zoveel anderen. Het lot was mij echter goedgezind, want op zaterdagavond stond DHL al voor de deur met een pakketje. Het installeren zelf ging rap en het overzetten van mijn account middels de PlayStation App was een droom. Gelukkig heb ik (nog) geen probleem ondervonden met mijn unit en ik heb inmiddels toch al Astro’s Playroom uit en aardig wat uurtjes Demon’s Souls gespeeld. De launch zelf verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs, maar puntje bij paaltje ben ik tot nu toe erg tevreden over de PlayStation 5 en ik zie dat de aankomende tijd alleen maar beter worden, mits Sony de problemen nog glad gaat strijken.

Johnny

Ik moet zeggen dat ik nog nooit zo makkelijk een nieuwe console heb gekocht, zonder zelf direct toegang te hebben tot een distributeur. Ruim voordat de officiële pre-orders werden aangekondigd, kon je al bij bepaalde winkels vooraf reserveren. Dat vertrouwde ik zelf niet, want die winkels hadden geen idee of ze wel consoles gingen krijgen en hoeveel dat er dan zouden zijn. Nee, zeker gezien de impact van de pandemie nam ik liever geen enkel risico. Bij Bol.com had ik mij ingeschreven om een mailtje te ontvangen zodra de PlayStation 5 beschikbaar was. Daarna heb ik in de gaten gehouden wanneer pre-orders vermoedelijk live gingen, het bericht afgewacht en via de app (tijdens mijn werk) de console gereserveerd en betaald. PostNL deed de rest. Er was even een kort momentje de angst dat het wellicht door de drukte daar vertraagd zou zijn, maar tegen de lunch stond de bezorger aan de deur. Het was dan ook een erg soepele ervaring, iets dat ik helaas niet over de PlayStation 5 zelf kan zeggen.

Na het vlot overzetten van mijn account en het installeren van de eerste paar games, liep ik al snel tegen problemen aan. Zo heb ik de review van Observer: System Redux (nog) niet kunnen doen, want de game loopt steeds vast. De laatste keer was het zelfs zo erg dat ik de stroomstekker moest ontkoppelen om de console uit te krijgen. Daar durf ik dus niet nogmaals aan te beginnen. Astro’s Playroom is ook al herhaaldelijk vastgelopen, maar gelukkig de console zelf niet. Demon’s Souls heb ik inmiddels drie keer geïnstalleerd en is reeds twee keer spontaan van de harde schijf verdwenen. Ik heb maximaal 15 minuten van de pracht en praal kunnen genieten. In mijn omgeving hoor ik overigens veel soortgelijke klachten. Er is duidelijk nog flink wat werk aan de winkel voor Sony en ik wacht dan ook (on)geduldig op een firmware update. Tot die tijd heeft mijn dochter van 6 de console geclaimd en als ik uitleg nodig heb over hoe Astro’s Playroom werkt, zegt ze dat ik dat dan aan haar kan vragen.

Chris

Ik heb voor de eerste keer in mijn leven als eerste een Xbox (Series X) gepreordered. Ik dacht, weer eens wat anders en al die praatjes van Phil Spencer klonken veelbelovend. Tegen de launch aan begon de drang om ook een PS5 te halen wel te kriebelen, maar ik had geen pre-order staan. Gelukkig kon ik via een vriend een extra pre-order overkopen, zodat ik met beide consoles de overgang naar de volgende generatie kan meemaken, want als multiplatform gamer wil ik van beide walletjes kunnen eten. En in alle eerlijkheid, geen van beide partijen waren hier op voorbereid. Dit geldt ook voor de uitgevers van de spellekes, want cross-gen is gewoon een ramp. Op de sterkste console draaien de games gewoon waardeloos en de PS5 console voelt in elk opzicht gewoon niet af aan. Het gros van de games zijn eigenlijk niet next-gen waardig in kwaliteit en links en rechts worden er marketing verhalen in de rondte gegooid omtrent de minst aantrekkelijke next-gen feature voor in de woonkamer, de 120 fps ondersteuning.

Next-gen gaat niet soepel, van de uiterst rampzalige pre-orders tot aan het karige aanbod van games. Geen uitblinkende shooters, weinig technical showcases, het is beperkt. Het is allemaal zo halfbakken en dat is jammer. Hoewel de Xbox One en de PS4 met launch niet de sterkste machines waren, waren er wel degelijke showcase titels als Ryse: Son of Rome, Killzone: Shadow Fall en Battlefield 4 die de graphics deden uitblinken. Het is voor nu een beetje een soft-launch, waarvan de PS5 oprecht de meest boeiende games weet aan te bieden. Volgend jaar zal eigenlijk pas echt uitwijzen wat de waarde is van de volgende generatie, voor nu zijn beide machines lange termijn investeringen.