Een Call of Duty: Black Ops-game zonder Nuketown, we kunnen het ons echt niet voorstellen. De kleine multiplayer map werd in de eerste Black Ops geïntroduceerd en groeide al snel uit tot een van de meest populaire en iconische maps uit de franchise. Het was dan ook een logische zet dat Treyarch de map in de volgende Black Ops-games steeds liet terugkeren. En precies datzelfde gaat komende week gebeuren met het recent verschenen Call of Duty: Black Ops Cold War.

Treyarch brengt Nuketown op dinsdag 24 november namelijk als gratis DLC uit voor de game. In Black Ops Cold War wordt de map Nuketown ’84 genoemd en is de bekende locatie weer van een ander likje verf voorzien, waardoor het helemaal past binnen het Koude Oorlog-thema van het spel.

Activision heeft de onderstaande trailer uitgebracht, waarin we de eerste beelden van Nuketown ’84 te zien krijgen. Ook kun je hieronder nog diverse screenshots bekijken.