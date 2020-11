Enkele dagen voordat de PlayStation 5 hier in Europa uitkwam, was de console al wel verkrijgbaar in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Al snel doken er meldingen op van een vervelende bug die op kon treden bij het downloaden van games. Gebruikers kregen een foutmelding en er werd geen daadwerkelijke download gestart. Er was geen mogelijkheid om de download opnieuw te starten en de enige oplossing leek een volledige fabrieksreset te zijn, waarmee je al je opgeslagen data kwijt raakt.

Gelukkig blijkt de ingrijpende fabrieksreset nu niet meer nodig te zijn, want Sony heeft een oplossing voor deze download-bug gedeeld. Deze fix is te gebruiken als je bij het downloaden van games de melding “Queued for Download” of “View Details” krijgt. Als dit je overkomt, dan kun je de volgende stappen ondernemen om het op te lossen:

Zorg dat je de meest recente PS5 firmware update hebt geïnstalleerd. Schakel je console helemaal uit (dus niet in de rustmodus). Start de console op in de safe mode. Je activeert deze veilige modus door de Power-knop zeven seconden ingedrukt te houden en los te laten nadat je het tweede piepje hebt gehoord. Verbind de DualSense controller met de PS5 met een USB-kabel. Selecteer de optie “Database reconstrueren”/”Rebuild Database”.

Als je de bovenstaande stappen hebt gevolgd zal de console de hele opslag scannen en een nieuwe database opbouwen met alle content. Op deze manier raak je dus geen content kwijt, iets dat wel het geval is met de eerder genoemde fabrieksreset. Volgens Sony moet deze fix dus helpen als je problemen ondervindt door de download-bug.